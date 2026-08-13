Morena en el Senado alista plenaria con secretarios de Estado y definición de la Mesa Directiva

El grupo parlamentario de Morena en el Senado realizará su reunión plenaria el 30 y 31 de agosto, en la que, además de revisar la agenda legislativa para el próximo periodo ordinario, se definirá la propuesta del guinda y sus aliados para presidir la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

De acuerdo con el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, la definición se realizará durante los trabajos de la plenaria y posteriormente la propuesta será sometida a votación del Pleno.

“Esa mañana también elegiremos a quien será la propuesta del Grupo Parlamentario de Morena y de los aliados para encabezar la Mesa Directiva, que será votada por el Pleno”, señaló.

Previamente, el 29 de agosto, se llevará a cabo la reunión del Grupo Parlamentario de Morena, de acuerdo con lo informado por el coordinador parlamentario, Ignacio Mier Velazco.

Entre los legisladores que han manifestado interés en presidir la Mesa Directiva se encuentran, por Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien buscaría la reelección luego de haber presidido el Senadodurante el primer año de la Legislatura; Oscar Cantón Zetina, Higinio Martínez y Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el senador Jorge Carlos Ramírez Marín también ha expresado su disposición para asumir el cargo.

La definición se dará en el marco de las negociaciones entre Morena y sus aliados para alcanzar un acuerdo de unidad. Al respecto, Mier aseguró que se trabaja en esa dirección, luego de que el senador Oscar Cantón Zetina se pronunciara a favor de una candidatura de unidad.

“En eso estamos trabajando. Sí, ellos son, todos son políticos muy experimentados, son sensibles, tienen plena madurez”, afirmó.

El coordinador morenista añadió que, independientemente del cargo que ocupe cada legislador, la política requiere responsabilidad y capacidad para construir acuerdos.

“Lo que requiere la política es sensatez, madurez y prudencia”, sostuvo.

La plenaria también contará con la participación de integrantes del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes presentarán a los senadores los principales asuntos de la agenda del gobierno federal.

Entre los funcionarios que acudirán se encuentran la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco y la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde.

Mier explicó que los funcionarios acudirán para detallar a los legisladores la agenda que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, informó que el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, participará en los trabajos del lunes 1 de septiembre, antes de que los legisladores acudan a la sesión de instalación del Congreso General, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

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FGR