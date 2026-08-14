¿Por qué a Andy López Beltrán le quitaron la visa?

Esto sabemos de los motivos por los que cancelaron su visa a Andy López Beltrán.

Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, se sumó a la lista de funcionarios mexicanos a los cuales se les ha retirado la visa, documento mediante el cual pueden ingresar a Estados Unidos. Lo anterior ha motivado la pregunta: ¿por qué se le canceló este permiso?

Fue el mismo “Andy” López Beltrán quien anunció que Estados Unidos canceló su visa, a través de una carta dirigida directamente al Gobierno de Estados Unidos, en donde acusó que esta fue una acción “de carácter político, más bien politiquero y propagandístico”.

#EnPortada 📰 | Andrés Manuel López Beltrán informó que EU suspendió su visa para ingresar al país. El hijo del expresidente AMLO señaló a Marco Rubio y Christopher Landau como responsables de la medida y cuestionó a Donald Trump si estaba al tanto de la decisión.



López Beltrán… pic.twitter.com/olwyt8pFl8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 14, 2026

Aunque el exsecretario de Organización de Morena no es el primer político o funcionario mexicano en ver cancelada su visa, su caso sí fue uno de los que mayor conmoción provocó, debido a la relevancia de su perfil. Esto se sabe de los motivos.

¿Por qué cancelaron la visa a Andrés Manuel López Beltrán?

El exsecretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, acusó que Estados Unidos le retiró el permiso para entrar al país, y exigió explicación al presidente Donald Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario, Christopher Landau, a quien se refirió como “el quita visas”.

Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena. ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con la carta de López Beltrán, Estados Unidos no cuenta con ningún motivo para haberle retirado el permiso, y exigió que, si fue por alguna investigación en su contra, presente las pruebas pertinentes.

En meses recientes, se ha reportado que Estados Unidos ha retirado la visa a varios funcionarios y políticos mexicanos, entre quienes figuran nombres destacados como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, o los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, quienes han negado la cancelación de su permiso.

El edificio del Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington Foto. AP

No obstante, la cancelación de visas es una medida discrecional por parte de Estados Unidos, por lo que este país no hace pública la información de a quiénes les cancela este documento, ni los motivos por los que lo hace.

Por ello, ha trascendido que, cuando Estados Unidos cancela una visa, puede ser por varios motivos, el más importante que la persona cuente con señalamientos o posibles vínculos con redes delictivas transnacionales , ya sea de narcotráfico, “huachicol” o “huachicol fiscal”, entre otros.

Por esta razón, Andy López Beltrán arremetió contra los funcionarios estadounidenses encargados del retiro de las visas, y aseguró que: “no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder [...] no cuentan con ninguna prueba contra mi persona, acerca de algún acto inmoral o delictivo”.

Otros motivos para la cancelación de una visa podrían ser una respuesta a posturas o críticas geopolíticas “incómodas” para el gobierno estadounidense o un instrumento de coerción en la agenda bilateral.

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