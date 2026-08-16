¿Cómo recuperar tu línea telefónica si ya te la suspendieron?

Quienes cuenten con un número telefónico en México deberán realizar el proceso de vinculación de su línea telefónica en las fechas límites establecidas, pues podrían perder sus servicios en caso de no realizar el trámite.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) cuenta con un calendario para que las y los usuarios de telefonías celulares vinculen su número con una persona física y moral.
Las personas que no realicen la vinculación de su telefonía móvil se quedarán sin cobertura de manera temporal hasta que se realice el trámite, y esta cancelación de servicios comenzará a ser aplicada próximamente.
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¿Cómo recuperar el número telefónico?
La CRT informó que los usuarios tendrán una suspensión de servicios gradual luego de que transcurran 72 horas después de la fecha límite establecida para cada una de las terminaciones de números de teléfono.
Por lo que, en caso de ser uno de los usuarios que tienen número telefónico con terminación 0, posiblemente seas uno de los que se quede sin servicios como llamadas, mensajes de texto e internet.
En caso de ser uno de los usuarios que recibió un mensaje de texto indicando que se suspenderá su línea telefónica en 72 horas, podrás evitar esto o recuperar tu número telefónico con tu identificación oficial vigente y la CURP.
La vinculación puede realizarse por medio del portal oficial de la compañía de telefonía móvil o en un centro de atención a clientes, y una vez que se realice este proceso con éxito, se reanudará el servicio de manera inmediata.
Los números telefónicos que estén suspendidos aún recibirán alertas sísmicas, podrán realizar llamadas a los números de emergencia y atención ciudadana; además de poder comunicarse con su compañía telefónica.
Con el proceso de vinculación de líneas telefónicas se pretende eliminar el uso anónimo e ilícito de chips, así como frenar delitos como extorsión que; de acuerdo con la CRT, se realizan hasta en un 80 por ciento por medio de llamadas.
Calendario de registro de líneas telefónicas
La fechas límites que estableció la CRT para cada terminación de los números telefónicos son las siguientes:
- Terminación 0: Fecha límite de registro 15 de agosto
- Terminación 1: Fecha límite de registro 31 de agosto
- Terminación 2: Fecha límite de registro 15 de septiembre
- Terminación 3: Fecha límite de registro 30 de septiembre
- Terminación 4: Fecha límite de registro 15 de octubre
- Terminación 5: Fecha límite de registro 31 de octubre
- Terminación 6: Fecha límite de registro 15 de noviembre
- Terminación 7: Fecha límite de registro 30 de noviembre
- Terminación 8: Fecha límite de registro 15 de diciembre
- Terminación 9: Fecha límite de registro 31 de diciembre
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