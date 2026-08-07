Desconexión de celulares

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El 15 de agosto la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), según se prevé, podrá cancelar 88 millones de líneas celulares cuyos dueños no hayan vinculado su número con la Clave Única de Registro de Población (CURP), nada más que ahora se hará en desconexiones quincenales. Lo paradójico de esto es que a José Peña Merino de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) les desconectaron sus enlaces digitales por falta de pago en julio pasado.

Lo paradójico de esto es que a José Peña Merino de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) les desconectaron sus enlaces digitales por falta de pago en julio pasado.

Por lo pronto, la tónica oficial para forzar el registro celular no ha cambiado: “combatir la extorsión” es el centro del mensaje publicitado que no todos se lo creen en el mercado negro de chips y de numeraciones virtuales; y que ahora sí, quien no se registre le van a tumbar su número sin importar que violen el derecho humano elemental a la comunicación. Al día de ayer van registrados con CURP 44% de los celulares en servicio conforme datos de The Competitive Intelligence Unit.

Mientras, siguen las inconformidades en la Comisión por horarios extenuantes sin pago de tiempos extras, sin vacaciones y un ambiente laboral opresivo… y el desdén que hizo el secretario ejecutivo, Enrique Pavón, a la solicitud vía transparencia para esclarecer las condiciones reales de trabajo.

Existen diversos testimonios de condiciones laborales denigrantes, algunas de ellas expuestas por quien esto escribe: chinches, hacinamiento —porque de los nueve pisos, mil empleados de la Comisión fueron desplazados a 5 pisos para que en los últimos 4 se acomoden 120 funcionarios VIP de la Agencia—; también, la obligatoriedad de asistir a los mítines de Morena so pena de agregar más horas extra de trabajo sin pago, e “inspectores del pensamiento” rondando los escritorios, entre otras chuladas.

Bueno, así es como en esas oficinas se busca el control de los datos personales de los usuarios de celular. Pero eso sí, la Agencia de Peña Merino debía casi un año de renta de enlaces digitales, se los cortaron y tuvo que interceder Palacio Nacional para que el operador le reestableciera el Internet..

Garrido encabeza MH. Y en la última curva de la carrera por la candidatura de Acción Nacional en la alcaldía Miguel Hidalgo, la diputada local América Rangel pierde fuelle y es superada por César Garrido, director general Jurídico y de Gobierno de una demarcación donde el panismo tiene gran aceptación: con 50% de la intención de voto como sucedió desde 2021, superando a Morena.

Conforme a las mediciones de Meta Metrics, difundida con fecha 28 de julio, el 25.2% de las preferencias entre los panistas fue para Garrido, mientras que Rangel cayó a 21.6%. El tercer lugar es para la diputada local Laura Álvarez, con 16.6%.

La medición de GobernArte levantada entre 16 y el 21 de julio entre los albiazules locales, le da mayor ventaja a Garrido con 27.4% de las preferencias, 20.5% a Laura Álvarez y 19.1% a América Rangel.

Caballo que alcanza, gana.

Marina mercante en vilo. No se equivoca en nada José Manuel Urreta Ortega, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (CAMEINTRAM), sobre la vulnerabilidad de la actividad naviera en México ante la inflación global que ha elevado 70% anual el flete por contenedor, conflictos geopolíticos, las revisiones del TMEC y el crecimiento económico insuficiente en el país en los últimos años.

Urrea Ortega ha expuesto en diversos foros que pese a que México puede consolidarse como destino preferente de relocalización de cadenas de suministro existen rezagos en la eficiencia administrativa aduanal que afectan la competitividad comercial.

Para hacer frente a estos retos, CAMEINTRAM propone apostar por infraestructura portuaria, modernización aduanera, fortalecimiento del diálogo institucional y certidumbre jurídica a las empresas y coordinación estratégica con la Secretaría de Marina y dependencias relacionadas para promover la inversión en el sector.

¿Y los aviadores de Curioca?. Una tarea relevante que ejecuta el gobierno del Estado de México es sanear la administración. Y es que hay funcionarios cuya mayor virtud consiste en pasar inadvertidos, ni fotos ni inauguraciones, pero que conocen mejor que nadie los pasillos del poder. Así, las investigaciones sobre una presunta red de “aviadores” bien puede derivar en detectar a quienes controlaban operativamente la nómina en los gobiernos previos.

En los corrillos políticos se menciona a Víctor Rodrigo Curioca Ramírez y a su equipo, entre ellos Oscar Guzmán, ex subsecretario de administración que fue detenido en junio pasado acusado de vender plazas de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Con esa detención, será natural que la fiscalía estatal obtenga la radiografía real de esa estructura. En fin, natura humana: cuando cae en desgracia un funcionario que concentró información estratégica de un gobierno, se enfrenta a optar entre lealtad, supervivencia política o “soltar la sopa”.

No, las becas las pagan los contribuyentes. Se equivoca el secretario de educación Mario Delgado: las 22 millones becas pro-electorales a estudiantes no lás envía la o el titular del poder ejecutivo. Salen de los impuestos de los contribuyentes… y como ya agota es fuente, sale de una deuda de 20 billones de pesos que igual pagan los contribuyentes.