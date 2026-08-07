• Lo que usted mande, Infantino

Vaya incondicionalidad con la que se mueve la Federación Mexicana de Futbol, a cargo de Mikel Arriola, en torno a Gianni Infantino. Es sabido que el presidente de la FIFA se encuentra bajo el fuego lanzado por la UEFA que reprobó fuertemente su propuesta para privatizar una parte del Mundial. Y que ha mantenido la frontalidad contra la gestión del directivo de origen suizo. El caso es que ayer, nos cuentan quienes conocen de temas de futbol, otra vez la Femexfut volvió a tener una respuesta pavloviana —antes, por ejemplo, no desaprobó el plan privatizador de Infantino y hasta expresó su intención de escucharlo atentamente— y ahora salió a decir que se acoge “al llamado del día 5 de agosto de 2026, que emitió el presidente Infantino para colectivamente continuar desarrollando al futbol en beneficio de las 211 asociaciones miembro. La FMF respalda el liderazgo del presidente Infantino para seguir impulsando el desarrollo del futbol a través del fortalecimiento institucional”. Qué tal.

• La gira de Mier

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El que ayer hizo sonar las campanas por el arranque de su “activismo territorial” rumbo a la elección del próximo año —porque, ojo, no son campañas— fue el senador de Morena Ignacio Mier. Nos dicen que el coordinador de la bancada guinda y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta anunció que la próxima semana irá a Sinaloa para recorrer los 20 municipios de la entidad junto con el dirigente estatal, Édgar Barraza. Los planes del legislador incluyen reuniones con los coordinadores territoriales del partido para fortalecer la estructura. Lo curioso, se comenta, es que Mier, aunque claramente es uno de los cuadros más pesados de la 4T, ni es líder partidista ni sinaloense, por lo que a muchos les costó entender el que se tomara la molestia de hacerse espacio entre sus responsabilidades en el Senado. Dice, por cierto, el poblano que en Sinaloa hay “armonía” entre aspirantes, por lo que no ve impedimento para que Morena vaya de la mano del PT y el Verde, y adelantó que su partido llevará cuatro perfiles a la negociación con sus aliados.

• ¿Dónde hemos escuchado eso?

Nos hacen ver que, aunque la oposición se esfuerza por denostar, criticar y destacar sus diferencias respecto del oficialismo, pareciera que hay cierto magnetismo que le hace imitar algunas de sus acciones. Basta recordar cuando el PRI y el PAN crearon sus propias versiones de lo que Morena llama coordinadores de la defensa de la transformación. Nos comentan que ahora al que cacharon por copión fue al recién estrenado partido Somos México, liderado por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, que adelantó, a través de su secretario de Organización Electoral, Heycher Cardiel Soto, la creación de una comisión que revise perfiles de aspirantes y evite la posible infiltración del crimen organizado en las candidaturas que propondrá para el proceso electoral de 2027, sí, igual que Morena. Y aunque nadie ve mal que le pongan ojo al historial de sus postulantes, lo que llama la atención, se nos señala, es cómo al final del día, en la élite política lo único distinto sólo son los logos y los nombres. ¿O no?

• Los zapatos de Andy

Al que, nos cuentan, le sobra gente que brinque por él es al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, pues no ha faltado quién le preste su espalda contra las denuncias que se han hecho en su contra desde la oposición, que asegura que se está adelantando tramposamente para posicionar su imagen hacia los comicios del próximo año, en los que ya dijo que va a participar. Antes vimos a las dirigentes Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, aclarando que lo que se le ve haciendo a López Beltrán para nada tiene que ver con actos anticipados de campaña, sino que son tareas en territorio que el propio partido le ha pedido. A este frente en pro de Andy ya saltó también el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna: “Él lo único que está utilizando son sus zapatos para caminar en las calles; él no tiene ningún cargo público, él es hijo de alguien que ya no es presidente”, comentó el legislador. Lo que dicen que llama la atención es que esta defensa tan férrea no se ha visto con muchos otros personajes. ¿Será que con alguien quieren quedar bien? Uf.

• Otro juez caído

Para muchos ya es muy preocupante que cada vez veamos a más juzgadores siendo juzgados por la comisión de delitos —y no precisamente menores—. Ayer destacó el nombre de Margarito Galaviz Sifuentes, juez de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de Durango, quien fue detenido por portación de un arma de fuego, que le cacharon junto a un millón de pesos en efectivo. Según los informes, Galaviz fue arrestado tras la denuncia telefónica de un funcionario que lo acusó de intentarlo sobornar. El testimonio comprometedor indica que el juez citó al servidor público en un estacionamiento, donde le entregaría precisamente el millón de pesos que le encontraron elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. De esta forma, el juzgador ya enfrenta acusaciones formales por cohecho. Nos dicen que si bien es muy bueno que estas conductas se destapen, para algunos esto es un alarmante indicador de que estos casos sean sólo la punta de un gran iceberg. ¿Será?

• Cuando no es una es otra

Y dicen que en momentos tan complicados en que a los vecinos del norte se les hace tarde para señalar a México, los chiles jalapeños se colocaron como un nuevo aspecto de preocupación en Estados Unidos. Y no, no fue por su picor, sino por el dolor de estómago que dejó a su paso en uno que otro consumidor. Las autoridades sanitarias estadounidenses sospechan que este característico alimento de la cocina mexicana puede estar implicado ahora en el origen de un brote de salmonela que ha afectado a 345 personas en 27 estados. Según el rastreo de EU, el chile jalapeño maldoso podría provenir de un productor de Sinaloa. Nos dicen que, aunque lamentablemente las investigaciones todavía no son concluyentes y mientras descartan o deslindan responsabilidades, ya se abrió otro frente para las exportaciones agrícolas mexicanas, justo cuando el país intenta dejar atrás la polémica por los casos de diarrea explosiva asociados con la lechuga u otras enfermedades que también apuntan al cilantro y al perejil nacional. Caray.