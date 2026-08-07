Los zapatos de Andy

Al que, nos cuentan, le sobra gente que brinque por él es al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, pues no ha faltado quién le preste su espalda contra las denuncias que se han hecho en su contra desde la oposición, que asegura que se está adelantando tramposamente para posicionar su imagen hacia los comicios del próximo año, en los que ya dijo que va a participar. Antes vimos a las dirigentes Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, aclarando que lo que se le ve haciendo a López Beltrán para nada tiene que ver con actos anticipados de campaña, sino que son tareas en territorio que el propio partido le ha pedido. A este frente en pro de Andy ya saltó también el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna: “Él lo único que está utilizando son sus zapatos para caminar en las calles; él no tiene ningún cargo público, él es hijo de alguien que ya no es presidente”, comentó el legislador. Lo que dicen que llama la atención es que esta defensa tan férrea no se ha visto con muchos otros personajes. ¿Será que con alguien quieren quedar bien? Uf.