¿Dónde hemos escuchado eso?

Nos hacen ver que, aunque la oposición se esfuerza por denostar, criticar y destacar sus diferencias respecto del oficialismo, pareciera que hay cierto magnetismo que le hace imitar algunas de sus acciones. Basta recordar cuando el PRI y el PAN crearon sus propias versiones de lo que Morena llama coordinadores de la defensa de la transformación. Nos comentan que ahora al que cacharon por copión fue al recién estrenado partido Somos México, liderado por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, que adelantó, a través de su secretario de Organización Electoral, Heycher Cardiel Soto, la creación de una comisión que revise perfiles de aspirantes y evite la posible infiltración del crimen organizado en las candidaturas que propondrá para el proceso electoral de 2027, sí, igual que Morena. Y aunque nadie ve mal que le pongan ojo al historial de sus postulantes, lo que llama la atención, se nos señala, es cómo al final del día, en la élite política lo único distinto sólo son los logos y los nombres. ¿O no?