Lo que usted mande, Infantino

Vaya incondicionalidad con la que se mueve la Federación Mexicana de Futbol, a cargo de Mikel Arriola, en torno a Gianni Infantino. Es sabido que el presidente de la FIFA se encuentra bajo el fuego lanzado por la UEFA que reprobó fuertemente su propuesta para privatizar una parte del Mundial. Y que ha mantenido la frontalidad contra la gestión del directivo de origen suizo. El caso es que ayer, nos cuentan quienes conocen de temas de futbol, otra vez la Femexfut volvió a tener una respuesta pavloviana —antes, por ejemplo, no desaprobó el plan privatizador de Infantino y hasta expresó su intención de escucharlo atentamente— y ahora salió a decir que se acoge “al llamado del día 5 de agosto de 2026, que emitió el presidente Infantino para colectivamente continuar desarrollando al futbol en beneficio de las 211 asociaciones miembro. La FMF respalda el liderazgo del presidente Infantino para seguir impulsando el desarrollo del futbol a través del fortalecimiento institucional”. Qué tal.