La gira de Mier

El que ayer hizo sonar las campanas por el arranque de su “activismo territorial” rumbo a la elección del próximo año —porque, ojo, no son campañas— fue el senador de Morena Ignacio Mier. Nos dicen que el coordinador de la bancada guinda y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta anunció que la próxima semana irá a Sinaloa para recorrer los 20 municipios de la entidad junto con el dirigente estatal, Édgar Barraza. Los planes del legislador incluyen reuniones con los coordinadores territoriales del partido para fortalecer la estructura. Lo curioso, se comenta, es que Mier, aunque claramente es uno de los cuadros más pesados de la 4T, ni es líder partidista ni sinaloense, por lo que a muchos les costó entender el que se tomara la molestia de hacerse espacio entre sus responsabilidades en el Senado. Dice, por cierto, el poblano que en Sinaloa hay “armonía” entre aspirantes, por lo que no ve impedimento para que Morena vaya de la mano del PT y el Verde, y adelantó que su partido llevará cuatro perfiles a la negociación con sus aliados.