Morena niega incorporación de Rodolfo León Aragón a sus filas

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena salió al paso de las versiones que señalaban que Rodolfo León Aragón, conocido como “Coco León”, se habría sumado a las filas del partido.

A través de un comunicado, la dirigencia morenista fue tajante al señalar que León Aragón “no forma parte de Morena, ni se incorporará a nuestras filas”.

El partido también aclaró que cualquier publicación, fotografía o información en la que se presente a “Coco León” como integrante de Morena “no representa la postura oficial de la organización política”.

“Por lo anterior, cualquier publicación, fotografía o información que presente a dicha persona como integrante de Morena no representa la postura oficial del partido”, puntualizó el CEN.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente comunicado de prensa:



MORENA: RODOLFO LEÓN ARAGÓN NO FORMA PARTE DE MORENA, NI SE INCORPORARÁ A NUESTRAS FILAS



🔗 https://t.co/cKdo5b6HJY pic.twitter.com/bBN6AqK4U8 — Morena (@PartidoMorenaMx) August 20, 2026

Morena subrayó además que las responsabilidades, nombramientos y representaciones que correspondan al partido son facultades exclusivas de su Comité Ejecutivo Nacional.

Con ello, la dirigencia nacional buscó deslindarse de cualquier versión que relacione a Rodolfo León Aragón con Morena y dejó claro que, hasta el momento, no existe una incorporación oficial de “Coco León” al partido.

El pronunciamiento ocurre luego de que circularan versiones e imágenes que lo vinculaban con Morena, situación que el partido rechazó de manera pública.

¿Quién es Rodolfo León Aragón?

Rodolfo León Aragón es un abogado originario de Salina Cruz, Oaxaca, cuya trayectoria combina cargos políticos y funciones dentro de instituciones de seguridad. Fue presidente municipal de Salina Cruz entre 2017 y 2018 por el PRI y posteriormente contendió por el mismo cargo en 2021 con la coalición “Va por Salina Cruz”, integrada por PRI, PAN y PRD.

León Aragón ocupó cargos relacionados con el combate al narcotráfico. En 1989 fue designado subdelegado de esa campaña en Durango y, en 1991, asumió la dirección de la Policía Judicial Federal (PJF), puesto que dejó en 1993.

Su paso por la PJF quedó relacionado con la investigación del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido el 24 de mayo de 1993 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El religioso murió durante una balacera en la que, de acuerdo con la investigación oficial, se enfrentaron integrantes de grupos vinculados con los Arellano Félix y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Años después, documentos de una comisión especial de la Cámara de Diputados, con información de la entonces PGR, señalaron que León Aragón fue incluido en las indagatorias. Diversos testimonios lo ubicaron en conversaciones con integrantes del Cártel de Tijuana y plantearon una hipótesis en la que habría participado en una maniobra para provocar el encuentro entre grupos rivales en el aeropuerto.

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LMCT