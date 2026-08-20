CSP abre puerta para dar cargo público a Mónica Soto; ‘está en su derecho… hizo muy buen papel’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardó no descartó que Mónica Soto acceda a un cargo en la administración pública federal, luego de su renuncia como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La mandataria afirmó, durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, que Soto Fragoso estaría en su derecho de ocupar un cargo público, ya que además consideró que su desempeño al frente del Tribunal, donde ocupó la presidencia, fue bueno a su consideración. No obstante, aclaró que por ahora no se tiene un plan para ofrecerle un puesto.

-“¿Se le ofrecería algún cargo en la administración pública?”, se le preguntó.

-“Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento. Pero ella está en su derecho. Ella está en su derecho y son eh de todo ya es escándalo. De todo. O sea, todo que si renuncia una magistrada del Tribunal Electoral, pues toma la decisión de renunciar y me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, respondió en su conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum Pardó optó por no opinar respecto a si la renuncia de Mónica Soto sin presentar una causa grave, como lo ordena la Constitución, represente una vulneración a la Carta Magna.

“No, no voy a opinar. No, no me corresponde. Ella tomó la decisión de retirarse del Tribunal. Considero que es una mujer con experiencia, muy profesional en su trabajo…Yo creo que lo digan los abogados. Yo creo que ella está en su derecho y me parece que hizo un muy buen papel”, dijo al respecto.

En torno a las dos magistraturas que ahora quedan acéfalas, de cara a la concurrida elección de 2027, descartó que esto represente algún inconveniente.

Recordó que sólo se buscaría a alguien para ocupar el cargo en caso de que los comicios del siguiente año fueran presidenciales, tal como se hizo en 2024, pero como este no será el caso, entonces así permanecerá el Tribunal.

Además, señaló que estas vacantes habrán de cubrirse con una elección a la población, procedimiento que se estableció con la pasada reforma judicial, a partir de la que se espera que los comicios para que esto ocurra sucederán en 2028.

“No tiene problema en términos de lo que establece la Constitución. Si fuera una elección presidencial se buscaría otra persona. Así fue en el 2024, lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial. La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos, como algunos de ellos ya lo fueron.

“Entonces, pues hay que esperar al 28 para elegir a los que a los otros dos que faltan o más, no sé si más de ellos saldrían del Tribunal, no sé cuántos serían, pero hay que esperar la elección del 28”, dijo.

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FGR