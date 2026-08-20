Anuncia CSP 16 mil mdp en polo de desarrollo en Hidalgo

El estado de Hidalgo recibirá inversiones por más de 16 mil millones de pesos (mdp) que servirán para la puesta en marcha de un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) en Zapotlán, así como la reactivación de la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, proyectos con los que además se espera generar al menos 19 mil empleos.

Los planes fueron considerados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como una buena noticia, no sólo para la entidad, sino para el país.

El Dato: Hidalgo ha atraído 125 mil millones de pesos de inversión mediante 120 proyectos privados, lo que se traduce en más de 163 mil empleos directos e indirectos.

“Es un polo muy importante, son 10 mil mdp sólo para la urbanización y después vienen las inversiones también de las empresas. Además de la puesta en operación de la planta de Cruz Azul que durante muchos años por razones internas se quedó sin utilizar. Es una buena noticia para Hidalgo y para el país”, dijo.

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Durante la conferencia presidencial, el gobernador Julio Menchaca formalizó la entrega del proyecto para el desarrollo del polo, en el municipio de Zapotlán de Juárez, a la empresa Dewa, que inyectará un capital de 10 mil 100 mdp. Los otros seis mil 500 millones de pesos serán aportados por la Cooperativa Cruz Azul, que reactivará su planta cementera en Tula.

La mandataria federal y el gobernador de Hidalgo (3.a y 4.o de izq. a der.), ayer. ı Foto: Cuartoscuro

“El apoyo de usted, Presidenta, ha significado para nuestra entidad, con el esfuerzo de las y los hidalguenses, que nuestra entidad esté en los primeros lugares en el crecimiento industrial, en la actividad económica, en la generación de empleos, datos del Inegi y del Seguro Social. Esto nos motiva, nos estimula y nos pone en el escenario nacional en la atracción de capitales”, dijo.

Germán Ahumada Alduncin, fundador y director ejecutivo de Dewa Capital, destacó que la inversión de 10 mil 106 mdp tiene una visión de largo plazo que será diseñada para recibir empresas de manufactura avanzada, logística, farmacéutica y dispositivos médicos, combinando infraestructura industrial con energía limpia, servicios y equipamiento.

“Hidalgo no es un mercado nuevo para nosotros. Desde el 2012, Frontier ha participado activamente en el desarrollo industrial del estado. A través del parque industrial Plata, hemos urbanizado tierra, desarrollado infraestructura y acompañado la llegada de empresas que hoy forman parte de la economía de la región”, dijo.

El polo se desarrollará en cinco fases para recibir empresas de manufactura avanzada, logística, farmacéutica y dispositivos médicos, donde se espera la generación de cinco mil 100 empleos.

Al respecto, Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, destacó que se trata de uno de los polos más grandes en extensión, al comprender trabajos en al menos 910 hectáreas.

En su oportunidad, Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Cruz Azul, comentó que con esta inyección de capital se espera llegar a una producción anual de tres millones de toneladas anuales de cemento; además ya se han realizado reacondicionamiento de la planta, una nueva línea de cemento, que ya lleva un avance del 85 por ciento.

Adicionalmente, se ha trabajado en un hospital, para el que se tienen contemplados quirófanos inteligentes, torre de consultorio de especialidades, salas de terapia intensiva y bancos de sangre.