Suma otra polémica

Y fue el alcalde de Elota, Sinaloa, Richard Millán, quien provocó una nueva polémica al aparecer al volante de un vehículo RZR, que pocos pueden manejar, y todavía menos, adquirir. El funcionario municipal apenas el pasado 15 de septiembre se hizo viral por portar un extravagante atuendo en la ceremonia de El Grito. En las benditas redes cuestionaron que tratara de verse como “emperador” y por esas mismas fechas se conoció que había decenas de observaciones de auditoría a su gestión. El caso es que ahora Millán apareció para presumir que manejó el auto todoterreno que, supuestamente, le prestaron. “Quiero agradecer enormemente a la agencia Polaris Mazatlán por proporcionarme este carro RZR, me lo patrocinaron para que hiciera la ruta, muy agradecido con ellos, la empresa Polaris, y los invitamos a que vean todos los modelos de carros tan chingones que tienen, en esta ocasión el presidente manejó éste”, publicó muy ufano mientras mostraba un vehículo de cientos de miles de pesos.