Si no quieres perderte ninguna polémica, reto, drama, nominación o sorpresa de La Mansión VIP 2, existe una forma sencilla de mantenerte al tanto de todo lo que ocurre dentro del reality creado por HotSpanish.
Además de las transmisiones en vivo a través de YouTube, la producción cuenta con un canal oficial de WhatsApp donde comparte anuncios, novedades y contenido relacionado con el programa. En La Razón te contamos cómo unirte.
¿Cómo unirme al canal de La Mansión VIP 2 de WhatsApp? Este es el link
Desde que se estrenó el programa, HotSpanish habilitó un canal oficial de WhatsApp para que los fans de La Mansión VIP 2 puedan seguir las actualizaciones del reality sin necesidad de permanecer conectados todo el día a las transmisiones. El acceso es gratuito y no requiere ningún tipo de suscripción de pago; sólo debes dar clic aquí: HotSpanish - Canal de WhatsApp.
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Luego de ingresar al enlace oficial del canal de WhatsApp, presiona la opción “Seguir”. Posteriormente, podrás activar las notificaciones mediante el ícono de la campana para recibir avisos cuando haya nuevas publicaciones.
Este espacio funciona sólo como un canal de difusión. Esto significa que los usuarios reciben publicaciones y anuncios oficiales, pero no participan en conversaciones grupales ni pueden emitir votos por los participantes a través de WhatsApp.
¿Dónde ver La Mansión VIP 2 en vivo y gratis?
La Mansión VIP 2 puede verse en Internet, a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs (@hotspanishvlogs), que acumula más de 16,3 millones de suscriptores.
Además, en las siguientes redes sociales podrás ver clips de lo más gracioso, polémico y divertido de cada día:
- Kick: hotspanishreal
- Snapchat: HotSpanishtv
- Instagram: Hotspanishreal
- X (antes Twitter): Hotspanishtv
- TikTok: lamansionvipmx
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