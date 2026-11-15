Estas son las canciones famosas de Tony Aguirre, participante de La Mansión VIP

Tony Aguirre se está ganando al público durante su participación en La Mansión VIP, por lo que incluso su equipo se ha encargado de realizar videos con Inteligencia Artificial cómicos para apoyarlo.

Las redes sociales se han llenado de clips sobre la participación de Tony Aguirre en La Mansión VIP, e incluso aunque muchos internautas aseguran que no lo conocían antes, este ha logrado generar momentos virales.

Como cuando sabes que debes dar Show y sueltas las lágrimas por mamá Ajena jajajajajaja



Se mamó el Tony Aguirre jajajaja#LaMansiónVIP2 #lamansiónvip pic.twitter.com/fCbwisX6jt — Alejandro Arizmendi (@ArizmendiAlexs) November 13, 2026

Además de los momentos divertidos que Tony Aguirre ha generado con otros participantes, este igual ha compartido algunos adelantos de las canciones que estrenará, cantando totalmente en vivo acompañado de su guitarra.

También realizó una serenata totalmente improvisada, por lo que muchos de sus seguidores le han comentado que esperan que cuando salga de La Mansión se de la oportunidad de generar ese tipo de música, pues les gustó mucho cómo se escucha.

Canciones famosas de Tony Aguirre

De acuerdo con Spotify, plataforma en la que acumula un total de 4.6 millones de oyentes mensuales, el top 10 de canciones más populares de Tony Aguirre es:

El Gavilán Malas Rachas Modo DND Cuando no Estás Conmigo Lo Logré Que Empiece El Juego Ya Te Superé La Pobreza Buena Nuestra Canción – Culpables Remix Ayer Te Pedí

Este 13 de noviembre en su canal de YouTube, en el que tiene más de 749 mil suscriptores, se publicó un video de la balada Contigo Siempre En Vivo, y hasta el momento cuenta con más de 160 mil reproducciones.

En el mismo canal, los videos musicales de Tony Aguirre más reproducidos son:

Malas Rachas

El Gavilán

Yo Soy Aquel

Sigo Aquí

Soy De Guerra

La Llamada de mi Ex

Tacha$ & Tu$$i

BELICO

En Las Calles

El Flaco

Durante su trayectoria musical y en redes sociales, el cantautor de 35 años de edad ha logrado realizar colaboraciones con distintos personajes y agrupaciones musicales reconocidos en la industria como Luis R Conriquez, Xavi, Peso Pluma, Chicho Castro y Sus Alia2, Los Dareyes De La Sierra, Su Majestad la Brissa, y Código FN.

Debido a que Tony Aguirre cuenta con la capacidad y creatividad para generar grandes éxitos musicales, es posible que su participación en La Mansión VIP lo inspire para generar nuevas canciones al terminar el proyecto.

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