La quinta edición de Stream Fighters, el evento de boxeo organizado por el streamer colombiano WestCol, se realizó este 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Influencers, creadores de contenido y figuras del entretenimiento fueron parte la cartelera que emocionó al público.

La velada contó con diez combates, además de una llamativa exhibición de robots humanoides que puso el broche final a una noche llena de espectáculo y adrenalina. Conoce en La Razón quiénes fueron los ganadores.

Stream Fighters 5 resultados: Conoce a todos los ganadores

Uno de los combates más destacados de Stream Fighters 5 fue el de las creadoras de contenido, donde Yaya Muñoz se coronó campeona tras imponerse por decisión unánime a Alexa Torrex en la final. La competencia también contó con la participación de Karola Alcendra y Beba de la Cruz.

Otra de las victorias más rápidas de la noche fue la de Daren, quien derrotó a El Agropecuario en sólo cinco segundos. Luego de lanzar una combinación de golpes, su rival sufrió una lesión en el hombro que le impidió continuar.

Además, Samantha Correa venció a Cami Pulgarín por decisión dividida al terminar los tres asaltos reglamentarios. Además, en uno de los enfrentamientos más esperados de la noche en Stream Fighters 5 Andrea Valdiri le ganó a La Divaza por decisión unánime.

Emiro Navarro derrotó a Valentino Lázaro; Leandro Loaiza superó a Sebastucho por nocaut técnico en el tercer asalto, mientras que Reydelacity venció a WeGotKicks. La pelea por parejas quedó en manos de Willito y Lonche, quienes derrotaron a Chanty y Samulx. Asimismo, JH de la Cruz fue declarado ganador ante la ausencia de Herrera.

Para finalizar Stream Fighters 5, hubo un combate de robots humanoides, donde la máquina que representaba al cantante Blessd derrotó al robot de WestCol en el segundo round.

Puedes leer: