Westcol anuncia Stream Fighters 5: Todos los combates entre influencers revelados

Westcol anuncia la última edición de Stream Fighters: Todos los combates entre influencers revelados

El streamer Westcol dio a conocer que se llevará a cabo la última edición de Stream Fighters, un evento de box entre influencers que había alcanzado la misma popularidad que otros proyectos como Supernova o incluso La Velada del Año.

Entre las personalidades más reconocidas que se han subido al ring en este evento destacan la modelo mexicana Karely Ruiz, el creador de contenido chileno Shelao y figuras colombianas como Andrea Valdiri, Yina Calderón y Karina García.

Gracias ❤️

trataremos de darles lo mejor.

Toda la ganga unida en el último stream fighters.. 🙏🫡 pic.twitter.com/kkHtlSliux — WESTCOL (@WestCOL) September 14, 2026

“Toda la ganga unida en el último Stream Fighters”, escribió Westcol a través de su cuenta de Instagram, donde además respondió a un comentario al decir: “Despedimos este proyecto tan hermoso pero yo sé que vienen cosas mejores”, escribió.

La cartelera completa de combates son:

WestCol vs. Blessd

La Divaza vs. La Valdiri

Willito / Lonche vs. ????? / Chanty (Pelea en parejas/modalidad especial)

Sebastucho vs. Leandro

Valentino vs. Emiro

Alexa & Karola vs. Beba & Yaya (Enfrentamiento 2v2 o por equipos)

Herrera vs. JH de la Cruz

Samantha Correa vs. Cami Pulgarín

El Agropecuario vs. Daren

Reydelacity vs. Wegotkicks

Stream Fighters tuvo su primera edición el 1 de octubre de 2022 en Bogotá, Colombia.Nació como un programa pionero en Latinoamérica para adaptar el formato de las veladas de boxeo entre creadores de contenido y figuras del entretenimiento digital, combinando combates aficionados con shows musicales en vivo.

El evento es ideado, producido y organizado por el popular streamer e influencer colombiano Westcol (Luis Fernando Villa Álvarez). A través de su plataforma y su equipo de producción, él gestiona las carteleras, la logística de las sedes e invita a reconocidos influencers y celebridades del ámbito hispanohablante a subirse al ring.

La última edición de Stream Fighters se llevará a cabo el 14 de noviembre de 2026 en Bogotá. Antes de revelarse las peleas, ya se habían vendido la mitad de los boletos.

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