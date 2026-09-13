La Casa de los Famosos México 2026: Así fueron los posicionamientos este 13 de septiembre

Este domingo 13 de septiembre, en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 también ocurren los posicionamientos, un momento clave en el programa donde los habitantes se dicen de todo y se enfrentan cara a cara.

Los nominados en esta ocasión son Gema Garoa, Masad Altamimi, Karina Torres, Brianda Deyanara y Mariana Ochoa. En ese sentido, muchos señalaban que se trataba de una placa compleja.

Así fueron los posicionamientos de la semana en La Casa de los Famosos México 2026

Ese Pérez vs Mariana Ochoa

El influencer señaló que no consiguen congeniar entre ellos e incluso la acusó de espiar, cosa que ella negó. “Yo también me he sentido incómoda con las bromas que tu haces”, se sinceró ella.

Ernesto Laguardia vs Karina Torres

El actor mencionó que pese a los buenos momentos que han compartido, siente “algunas barreras” entre ellos y que cree que es la más fuerte. “Gracias Ernesto, te agradezco mucho que me hayas tomado en cuenta”, admitió por su parte.

Cynthia Klitbo vs Masad Altamimi

La actriz mencionó que no ha visto al influencer ayudar en los deberes de la casa, mientras que el arabe comentó que la quiere mucho y que espera que en el futuro las cosas mejoren.

posicionamiento de Cynthia vs Masad #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/YuGqxmKLcm — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) September 14, 2026

Memo Shutz vs Mariana Ochoa

El comentarista mencionó que quería fuera a Gala Montes, pero aora eligió a la cantante por haber comprado la inmunidad la semana pasada. “Creo que es injusto”, admitió ella al mencionar que apoyó bastante en la cocina.

Posicionamiento de Memo vs Mariana #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/HNN0Q393gg — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) September 14, 2026

Yahir vs Mariana Ochoa

El cantante dijo que aparte de la inmunidad, le parecía importante destacar que no le gustó su actuar o sus comentarios. Ella admitió haber sido soberbia y que han trabajado en equipo.

Posicionamiento de Yahir vs Mariana #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/hEqpnPEuuI — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) September 14, 2026

Masad Altamimi vs Mariana Ochoa

El famoso mencionó que ella deja pasar las cosas y no le gusta verla molesta; por su parte, ella mencionó que

Masad no te entendí ni madres jajajajaj

Solo que se siente incómodo con ella



Todos los vatos a excepción de Ernesto y casi toda la casa se le pusieron a Mariana...

Voten por Mariana , no puede salir #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/2caHIIfusK — Mr Sour Candy 🍫 (@MrDiegoPerez11) September 14, 2026

Gema Garoa vs Mariana Ochoa

“No me gusta tu juego”, comentó la actriz al señalar que Apio dijo que “no estaba viendo a la Mariana que ella conocía”. Ella aseguró que entendió mal a Apio.

sinceramiento Gema vs Mariana



mariana: eh abierto mi corazón lo cual no va a pasar contigo



gema: gracias #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/TZTnUuwIZ3 — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) September 14, 2026

Brianda Deyanara vs Mariana Ochoa

La influencer comentó que el motivo por el que quería verla fuera era porque notaba que extrañaba mucho a sus hijos afuera. Ella admitió que así es y que está al pie del cañón para permanecer en el programa si así quiere el público..

Karina Torres vs Masad Altamimi

En la conversación, destacaron las diferencias y el cariño que existe entre los dos.

Eso Karina, no siguió a la bolita de su equipo y decidió sincerarse con Masad y no con Mariana.

Ya no ha convivido con él y por eso siente que ya no conecta#LaCasaDeLosFamososMéxico4 pic.twitter.com/08NsA1Nxo4 — Mr Sour Candy 🍫 (@MrDiegoPerez11) September 14, 2026

Mariana Ochoa vs Brianda Deyanara

La cantante aseguró que sintió que la influencer se apagó esta semana y la vio dudando en si misma. Ella aseguró que eso es algo que le cuesta trabajo controlar y que ha mejorado en los últimos días.

Gema se quedó con ganas de que Mariana @soymarianaochoa se sincerara con ella 😂😂😂😂

Mariana ya había sido directa y le dijo desde antes mi juego no es contigo.

Mariana eligió decirle a Brianda que tiene que confiar en ella misma 🫶🏼#LaCasaDeLosFamososMx… pic.twitter.com/j923n6mr9q — Víctor NievesMX (@VictorNievesG) September 14, 2026

¿Quieres saber más?

¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 13 de septiembre?

¿Quién es el salvado en La Casa de los Famosos México 2026 hoy 11 de septiembre?

Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 9 de septiembre

Memo Schutz discute con Ese Pérez en La Casa de los Famosos México | VIDEO