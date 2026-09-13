Nadie sale ileso de ella es una serie en formato vertical creada mediante Inteligencia Artificial (IA) que se ha captado la atención del público desde hace unos días y actualmente acumula millones de reproducciones.

La historia se centra en Valentina, una joven guerrera que busca vengarse de quienes le hicieron daño. Descubre de qué trata y dónde puedes verla.

¿De qué trata Nadie sale ileso de ella?

Nadie sale ileso de ella se centra en la historia de Valentina, una mujer que en el pasado fue una guerrera; es conocida como la “Segadora del inframundo” y también como “Valentina Tres Balas”.

Pero hace diez años decidió cambiar y dejar esa vida para cumplir el último deseo de su madre. Sin embargo, esta decisión cambia cuando, en su fiesta de compromiso, descubre que su novio la traicionó y Lourdes la humilla, dejándola con el corazón roto.

A partir de ese momento, Valentina decide volver al ruedo y recuperar su vida como guerrera para hacer pagar a quienes la lastimaron.

Nadie sale ileso de ella: ¿Dónde ver la serie viral animada?

Nadie sale ileso de ella es una serie en formato vertical animada, creada mediante IA, que forma parte del catálogo de la plataforma BlinkDrama, la cual está disponible para descargar de su app móvil gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Otra opción para ver esta producción es DailyMotion y TikTok, donde usuarios han compartido algunos capítulos.

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