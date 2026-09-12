Gobierno el harén del yermo es una serie en formato vertical animada creada mediante Inteligencia Artificial (IA). En La Razón te contamos de qué trata esta producción viral y dónde puedes verla.

¿De qué trata Gobierno el harén del yermo?

Tras la Tercera Guerra Mundial, Wade Ryde se convirtió en un recolector en un mundo devastado. Su vida transcurría entre ruinas, intercambiando chatarra por provisiones, mientras sus compañeros lo acosaban y le arrebataban lo poco que conseguía.

La desesperanza parecía dominarlo, hasta que un hallazgo inesperado cambió su destino: descubrió tecnología alienígena oculta entre los escombros.

Con ese poder logró rescatar a tres mujeres hermosas, quienes decidieron permanecer a su lado y convertirse en sus esposas. Juntos formaron un nuevo clan en medio del caos.

Ahora, armado con fuerza extraterrestre y acompañado por quienes lo eligieron, él está decidido a reclamar lo que considera suyo. Así comienza su reinado como el verdadero Rey del Yermo.

Gobierno el harén del yermo ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Gobierno el harén del yermo: ¿Dónde ver la serie viral animada?

Gobierno el harén del yermo es una serie en formato vertical animada, creada mediante IA, que forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, la cual está disponible para descargar de su app móvil gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 50 capítulos que integran la serie completa, sin embargo, los primeros catorce episodios pueden verse sin costo alguno.

Otra opción para ver Gobierno el harén del yermo es TikTok, donde usuarios han compartido capítulos. Sin embargo, se encuentra en idioma portugués.

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