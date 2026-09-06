Vendida al señor de la guerra es una serie en formato vertical creada mediante Inteligencia Artificial (IA) que se ha captado la atención del público desde hace unos días y actualmente acumula millones de reproducciones. La historia se centra en una joven princesa que es vendida por su padre.

Descubre de qué trata y dónde puedes verla.

¿De qué trata la serie Vendida al señor de la guerra?

En Vendida al señor de la guerra, Cassia, princesa del norte, fue vendida en matrimonio al caudillo de la Horda Garra Negra, un jinete de dragones temido por su brutalidad.

Obligada a convivir con el hombre que la compró, deberá decidir entre traicionar sus raíces y todo lo que conoce, o entregarse a él para salvar a su pueblo de la extinción.

En medio de la guerra y la desesperanza, su destino se convierte en un dilema de poder, sacrificio y supervivencia, donde el amor y la lealtad se enfrentan.

Vendida al señor de la guerra ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Vendida al señor de la guerra: ¿Dónde ver la serie viral animada?

Vendida al señor de la guerra es una serie en formato vertical animada, creada mediante IA, que forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, la cual está disponible para descargar de su app móvil gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 62 capítulos que integran la serie completa, sin embargo, los primeros siete episodios pueden verse sin costo alguno.

Otra opción para ver Vendida al señor de la guerra es TikTok, donde usuarios han compartido capítulos. Sin embargo, se encuentra en idioma inglés y portugués; puedes buscar con el título Sold to the Warlord, Born for the Sky o Vendida ao Senhor da Guerra.

Versión en inglés:

Versión en portugués:

Otras historias que te pueden interesar: