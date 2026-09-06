Vendida al señor de la guerra es una serie en formato vertical creada mediante Inteligencia Artificial (IA) que se ha captado la atención del público desde hace unos días y actualmente acumula millones de reproducciones. La historia se centra en una joven princesa que es vendida por su padre.
Descubre de qué trata y dónde puedes verla.
¿De qué trata la serie Vendida al señor de la guerra?
En Vendida al señor de la guerra, Cassia, princesa del norte, fue vendida en matrimonio al caudillo de la Horda Garra Negra, un jinete de dragones temido por su brutalidad.
Bajo su armadura de sangre de rey, ¿Dónde ver el drama?
Obligada a convivir con el hombre que la compró, deberá decidir entre traicionar sus raíces y todo lo que conoce, o entregarse a él para salvar a su pueblo de la extinción.
En medio de la guerra y la desesperanza, su destino se convierte en un dilema de poder, sacrificio y supervivencia, donde el amor y la lealtad se enfrentan.
Vendida al señor de la guerra: ¿Dónde ver la serie viral animada?
Vendida al señor de la guerra es una serie en formato vertical animada, creada mediante IA, que forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, la cual está disponible para descargar de su app móvil gratuitamente en dispositivos inteligentes.
Es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 62 capítulos que integran la serie completa, sin embargo, los primeros siete episodios pueden verse sin costo alguno.
Otra opción para ver Vendida al señor de la guerra es TikTok, donde usuarios han compartido capítulos. Sin embargo, se encuentra en idioma inglés y portugués; puedes buscar con el título Sold to the Warlord, Born for the Sky o Vendida ao Senhor da Guerra.
Versión en inglés:
Versión en portugués:
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- Peón abandonado, rey dragón inigualable: Owen, heredero repudiado de la familia Hale, carga con el peso del desprecio y la traición. Sin embargo, su destino cambia cuando se convierte en el único discípulo del maestro de los Caballeros Dragón y despierta las Diez Marcas del Dios Dragón, un poder ancestral que lo conecta con Akira, portadora del linaje del Dragón Dorado.
- El gran y poderoso genio: Elijah Baran, un genio en una lámpara mágica, puede conceder tres deseos. Después de miles de años, un multimillonario usó su último deseo para concederle la libertad a Elijah con una condición: Debía casarse con su nieta, Christine, durante cinco años. Para cumplir el deseo, Elijah se transformó en humano, se casó con Christine.
- El regreso del Rey Lobo: Nory fue desterrado por no despertar su forma de lobo y pasó veinte años entrenando con tres maestros de rango sagrado. Al regresar para ver a su madre, decidió entrar al Torneo del Clan. Allí hizo añicos la piedra de prueba y derrotó con facilidad a sus rivales, revelando que era el salvador esperado por los tres Líderes Lobos Dorados.
- Ángel plateado: Scarlett vive una enorme decepción cuando su pareja destinada decide rechazarla para elegir a su hermanastra. Herida por esta traición, decide casarse con un Alfa al que todos consideran débil debido a su discapacidad. Sin embargo, ella descubre que el hombre con quien decidió unir su vida no es un Alfa cualquiera, sino uno de los más poderosos.