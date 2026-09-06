La Casa de los Famosos México 2026: Así fueron los posicionamientos este 6 de septiembre

Este domingo 6 de septiembre, en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 también ocurren los posicionamientos, un momento clave en el programa donde los habitantes se dicen de todo y se enfrentan cara a cara.

En esta ocasión, los nominados son Ese Pérez, Gema Garoa, Flor Vigna, Cynthia Klitbo y Memo Shutz, varios de ellos personalidades polémicas del reality show.

Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 2 de septiembre ı Foto: Especial

Por otro lado, se anunció que además de la eliminación de un participante, un nuevo habitante entra este domingo para tomar el lugar que dejó vacante Aldo Rendón con su repentina salida el pasado martes, algo que ha generado expectativa, pero también críticas.

Así fueron los posicionamientos de la semana en La Casa de los Famosos México 2026

Ernesto Laguardia vs Flor Vigna

El actor señaló que la argentina no ha entendido bien el juego y que la ha escuchado decir que el juego no es para ella y que le ha afectado bastante. Ella aclaró que sí es cierto que no ha actuado de la mejor manera y que se perdió cuando le empezó a gustar alguien.

#Ernesto NO ENCUENTRA el sentido de por qué #Flor sigue en La Casa.



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Karina Torres vs Flor Vigna

La influencer mencionó que la ha escuchado decir que quiere irse y que tiende a derrotarse. Por su parte, la argentina comentó que esperaba actuar diferente, pero que estuvo perdida y enojada por enamorarse, ya que se sintió tonta.

#Karina quiere que #Flor se vaya porque ha estado ausente en el juego.



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Yahir vs Cynthia Klitbo

El cantane dijo que aprecia mucho a la actriz y la considera una mujer “llena de talentos, atributos” y que “es auténtica a más no poder”, por lo que le entrsitece verla “desesperada, ansiosa, pidiendo a la gente que no la apoye”. Ella dijo que hará lo que el público decida y que no puesa dejar de ser ella.

Mariana Ochoa vs Gema Garoa

La cantante mencionó que su intención es no salir con enojo y que esper que si se pueda, ella pueda cambiar. La actriz le agradeció y se disculpó por faltarle al respeto, antes de decirle que se inventa cosas y que actúa diferente según si está o no en peligro.

#Marina confiesa que se ofendió por los insultos de #Gema.



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Brianda Deyanara vs Cynthia Klitbo

La influencer mencionó que para estar en un proyecto así, hay que querer hacerlo y que ha escuchado mucho que la actriz extraña. Por su parte, la actriz admitió que fue una semana difícil para todos.

Masad Altamimi vs Ese Pérez

El influencer mencionó que Alexis le dijo a Ese muchas verdades antes del posicionamiento y dijo que el público se dará cuenta de lo que está mal y que las mujeres necesitan una disculpa. Por su parte, el comediante aseguró que la pone en un tema delicado y que solo se disculpará donde crea que es conveniente.

Gema Garoa vs Cynthia Klitbo

La actriz comentó que ha visto mal a la famosa, cuando antes de eso había notado que estaba contente, por lo que le dijo que sería mejor si se fuera si eso la hace sentir mejor.

Ese Pérez vs Cynthia Klitbo

El influencer comentó que siente a la actriz muy distante y es por ello que la quiere fuera. “No fuerzo nada, soy una persona tal cual me ves”, contó la artista, que señaló que “es más fácil sincerarse con alguien que se quiere ir de la casa”.

Cynthia Klitbo vs Gema Groa

La actriz comentó que está de acuerdo con lo que han dicho sobre ella y que está utilizando una estrategia poco elegante al hablar mal de los demás.

Flor Vigna vs Ese Pérez

La actriz argentina mencionó que es muy bonito lo que vivieron y que a veces se arrepiente de lo ocurrido aunque ninguno haya querido dañar al otro

Sinceramiento de Flor con Ese Pérez.



Esto si fue un buen sinceramiento 🫢#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/oYt125HMX2 — F1Ingridr🇲🇽 (@IngridRcst) September 7, 2026

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