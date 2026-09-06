¿Quién es María Karunna? Edad, hijos, hermana, esposo

La cantante María Karunna, integrante de la agrupación Caló, es una de las participantes de la temporada 2026 de La Granja VIP.

La interprete llegó al programa para mostrar una faceta más de su vida, para que el público la conozca además de ser una estrella del pop en México.

¿Quién es María Karunna?

María Karunna es una cantante de pop, bailarina y actriz mexicana. Su nombre real es María Karunna Hill Bauche

Nació el 14 de octubre de 1973 en la Ciudad de México. Es hija del actor José Roberto Hill y de la cantante y compositora Margarita Bauche, y hermana de la también cantante Maya Karunna.

María Karunna y su hermana Maya Karunna ı Foto: Especial

Creció en un entorno artístico: su abuela Magdalena del Rivero era productora teatral y su padre director, por lo que ella y su hermana debutaron de niñas en la obra Ricitos de Oro y participaron en el programa Valores Juveniles. Su madre les enseñó a cantar desde pequeñas y formaron el grupo familiar “América Viva”; trabajaron juntas en proyectos desde los 10 años, combinando escuela con ensayos.

Junto a Maya y Claudio Yarto, entre otros integrantes, formó parte del grupo Caló desde finales de los años 80. La agrupación combinó rap, hip hop, house y música electrónica y se convirtió en un referente de la escena mexicana de los 90, con éxitos como “Formas de amor”, “La Colegiala”, “No puedo más” y “Ponte atento”. María destacó por su voz y habilidades como bailarina. El nombre artístico “Karunna” tiene un origen espiritual ligado a la compasión y el amor en la tradición hindú.

En 1991 lanzó su primer álbum como solista, Bienvenidos a la Casa, producido con participación de Claudio Yarto y sin abandonar Caló. Más adelante incursionó en la actuación (participó en la película Un secreto de Esperanza hacia 2002-2004 y en otros trabajos), apareció en la revista Playboy (2006), participó en el programa Soy tu doble de TV Azteca (2014) y ha mantenido actividad en giras de reencuentro como el 90’s Pop Tour, además de labores como coach vocal y presentaciones en vivo.

¿Quién es el esposo de María Karunna?

En su vida personal se casó el 3 de marzo de 2007 con Rodolfo Castellanos y es madre. Ha enfrentado pérdidas familiares, incluido el asesinato de su padre y tuvo una relación previa con Claudio Yarto. Es prima de la actriz Vanessa Bauche y tiene vínculos familiares con músicos como Tito Bauche.

María Karunna y su esposo Rodolfo Castellanos ı Foto: IG María Karunna

¿Quién es el hijo de María Karunna?

El hijo de la cantante se llama Pablo Hill, quien decidió seguir los pasos de su mamá y de su famosa familia y es actor, cantante y modelo.

Te puede interesar: