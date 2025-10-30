Jurley Corona, reconocida influencer colombiana famosa por su presencia en redes sociales y su relación con el creador de contenido El Zarco, ha llamado la atención de miles de usuarios tras la difusión de un video íntimo que se filtró en Telegram.

El material privado, en el que aparece junto a su pareja y padre de sus hijos, se propagó con rapidez en distintas plataformas digitales y se convirtió en uno de los temas más comentados por los internautas.

¿De qué trata el VIDEO filtrado de Jurley Corona y El Zarco?

El material íntimo que involucra a Jurley Corona y su novio El Zarco muestra a la pareja en diversas zonas de su vivienda y ha circulado ampliamente en plataformas como Telegram, donde ambos aparecen plenamente reconocibles. Además, se nota que el clip fue grabado por el propio influencer.

Pero estos clips no son recientes, comenzaron a difundirse en 2023 y rápidamente captaron la atención de miles de usuarios interesados en verlos, impulsados por la popularidad de los dos influencers colombianos en TikTok e Instagram. Desde entonces, los videos de Jurley Corona y su novio El Zarco han sido compartidos en distintas redes sociales y en sitios que alojan contenido para adultos.

No obstante, se ha advertido que muchos de los enlaces que aseguran contener dicho material pueden representar un riesgo para la seguridad digital. Diversos usuarios han reportado en redes que varias de estas páginas no conducen realmente al video, sino que redirigen a sitios fraudulentos que pueden infectar los dispositivos o sustraer información personal.

Hasta el momento, los creadores de contenido que residen en Santander, Colombia, no se han pronunciado sobre cómo se produjo la filtración ni quién fue responsable de divulgar los videos íntimos. Sólo lamentaron, en su momento, que su privacidad se haya visto vulnerada.

Pese a ello, en redes sociales circulan teorías que apuntan a que el incidente pudo haber sido parte de una estrategia para aumentar la notoriedad y el número de seguidores de Jurley Corona y El Zarco, aunque no existen pruebas que respalden esta versión. Sin embargo, usuarios han expresado que es dicha acción es una práctica común en Colombia.

Jurley Corona y El Zarco mantienen una relación sentimental desde el año 2020, aproximadamente. La pareja tiene dos hijos pequeños en común, con quienes comparten constantemente fotografías en redes sociales. Los creadores de contenido se han convertido en una de las parejas favoritas del mundo digital.