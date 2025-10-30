La colombiana Jurley Corona es una creadora de contenido digital que ha ganado notoriedad en redes sociales por su belleza. Está relacionada principalmente al mundo del modelaje y el entretenimiento para adultos en plataformas de suscripción exclusiva.

Además, es conocida por ser novia de El Zarco, otro creador de contenido del mismo país. Aquí te contamos sobre la vida de Jurley.

¿Quién es Jurley Corona, la famosa influencer?

Jurley Corona se define en redes sociales como influencer y modelo. Es originaria de Colombia, pero los datos sobre su lugar exacto de nacimiento y su trayectoria escolar son desconocidos.

Es conocida por su actividad en redes sociales y otras plataformas donde publica contenidos de tipo sensual. En su cuenta principal de Instagram @jurleycorona4, cuenta con 822 mil seguidores; en su cuenta secundaria @jurleycoronapriv tiene 443 mil seguidores.Se estima que los ingresos mensuales de Jurley Corona van desde los 6 mil 500 a los 9 mil 000 USD sólo vía Instagram.Además, ha incursionado en la plataforma de suscripción de contenido para adultos (como suscripciones pagadas de OnlyFans) donde ofrece material exclusivo a sus seguidores. Jurley Corona también ha capturado la atención de los internautas por su relación sentimental con otro creador de contenido colombiano conocido como El Zarco, o El Zarco hp, con quien tiene dos hijos pequeños.Además, alrededor de 2023 vivieron la filtración de vídeos íntimos, lo que generó un gran revuelo en redes sociales. Algunos usuarios de redes aseguraron en aquel momento que la filtración pudo haber sido parte de una estrategia de publicidad (aunque no hay confirmación oficial).Jurley Corona y su pareja manejaron la situación desde redes sociales, lamentando la vulneración de su intimidad.