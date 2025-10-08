¿Quién es Gabriela Rivas, la bella influencer?

Gabriela Rivas es una de las creadoras de contenido más populares de Centroamérica, alcanzando casi tres millones de seguidores en TikTok. Además, en Instagram acumula miles de fans y de reacciones en sus publicaciones.

¿Quién es Gabriela Rivas?

Gabriela Rivas es una creadora digital e influencer de moda originaria de El Salvador, conocida por su contenido en redes sociales como Instagram y TikTok. Tiene aproximadamente 25 años.

Según información recabada de sus redes sociales, Gabriela Rivas tiene cuatro hijos y actualmente no tiene pareja. Además, ella ha compartido en varias ocasiones que mide aproximadamente 1.54 metros y pesa unos 59 kilos.

En TikTok cuenta con 2.7 millones de seguidores y comparte videos de moda, baile y humor con sus fans.

En Instagram, la creadora de contenido tiene dos cuentas. En la primera se encuentra como @rivasgabriela_ y acumula 1,1 millones de seguidores. Mientras tanto, en la segunda, puedes buscarla con el username @_rivasgabriela_, donde tiene 111 mil seguidores.

La bella influencer Gabriela Rivas, según indica su perfil de IG, tiene un canal de Telegram donde comparte material exclusivo como fotos y videos.

Igualmente cuenta con un perfil oficial en la plataforma para adultos OnlyFans, donde ha publicado 145 fotografías y 53 videos. Sin embargo, para acceder a su contenido único debes contar con una suscripción activa.

En su perfil de Instagram y TikTok un enlace a su página de Linktree conduce a sus seguidores a visitar sus cuentas en las distintas plataformas digitales.

Gabriela Rivas también ha viajado a Estados Unidos, visitando sitios icónicos del país como Nueva York, para grabar colaboraciones con otras influencers, como en junio de este año, cuando paseó con Cristyy L, otra creadora de contenido también originaria de El Salvador.

Hace unos días, publicó varios clips junto a Adaia García, otra creadora de contenido para adultos que es originaria de Guatemala. La joven a participado en videos con Iván Fematt, influencer regio y amigo de Adrián Marcelo conocido como La Mole.

Del mismo modo ha compartido videos donde aparecer disfrutando de la naturaleza y cocinando, mostrando un lado más hogareño. En pocas publicaciones aparece uno de sus hijos, donde se le ve disfrutar de una tarde de paseo o disfrutando del campo, y se ha declarado en varias ocasiones como “madre soltera”.