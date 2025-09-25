Sophie Rain, una joven creadora de contenido en OnlyFans de apenas 21 años, ha causado polémica en redes sociales tras revelar cuánto dinero obtiene por vender videos y fotografías en la plataforma de entretenimiento para adultos.

Según sus declaraciones, nunca ha mostrado desnudos ni ha mantenido relaciones sexuales en su contenido, y aun así ha logrado generar una impresionante fortuna de más de 80 millones de dólares (equivalentes a 1,502 millones 335 mil pesos mexicanos) en tan solo dos años.

Aquí te contamos quién es Sophie Rain.

¿Quién es Sophie Rain, la modelo mejor pagada de OnlyFans sin contenido explícito?

Sophie Rain, conocida como la modelo mejor pagada de OnlyFans sin contenido explícito, tiene 21 años y es originaria de Florida, Estados Unidos. Actualmente cuenta con ocho millones de seguidores en Instagram y, antes de ser famosa en redes sociales, trabajaba como mesera en su ciudad natal.

Desde que lanzó su cuenta en julio de 2023, el contenido de Sophie Rain se ha enfocado en imágenes sugestivas, principalmente usando lencería o trajes de baño, además de incluir videos cotidianos que muestran aspectos de su vida diaria, como tutoriales de maquillaje o grabaciones donde aparece caminando sin mayor producción.

En una entrevista con a Jam Press, según lo reportado por The Washington Post, la modelo de OnlyFans Sophie Rain declaró: “Ganar 80 millones de dólares es increíble”. Y confesó que está en una buena etapa de su vida: “Es difícil expresar con palabras lo que siento al respecto; me siento increíblemente bendecida y afortunada”.

Además, afirmó que su secreto era “dejar todo a la imaginación” y que, aunque ha tenido múltiples ofertas para tener relaciones sexuales con sus seguidores, como cristiana devota, busca mantener su ‘virginidad’ y casarse algún día.

“Estoy esperando hasta casarme, por eso estoy soltera ahora mismo”, afirmó con convicción al Washington Post.

Gracias a la fortuna que ha acumulado, Sophie Rain ya está trazando sus planes a futuro, los cuales giran en torno a una vida más serena y en contacto con la naturaleza. “Estoy planeando agregar más animales a mi granja y pasar tiempo con mis vacas”, comentó la modelo de OnlyFans, quien reveló también que recientemente compró una propiedad de 20 acres en Tampa, donde actualmente vive con dos vacas.