Jessie Cave, de Harry Potter a OnlyFans; denuncia ser vetada de convención de la saga

Jessie Cave de 38 años, conocida a nivel internacional por dar vida a Lavender Brown en las aclamadas películas de Harry Potter, decidió en marzo abrir su perfil en la plataforma OnlyFans. Sin embargo, la decisión tuvo repercusiones este mes de septiembre, pues afirmó que descubrió que no fue contratada para una convención de la obra de J. K. Rowling.

Aunque en varias ocasiones la actriz ha aclarado que sólo crea contenido enfocado en su cabello, sin desnudos, los organizadores del evento le explicaron que no fue invitada “porque es un ‘show familiar’ y OnlyFans está afiliado con pornografía", según comentó la británica.

Jessie Cave expresó su inconformidad argumentando que varios actores que se presentaron en la convención de Harry Potter han hecho desnudos y escenas de sexo para el cine y la televisión, pero no fueron vetados como ella.

Jessie Cave, de Harry Potter a OnlyFans

La actriz y creadora de contenido Jessie Cave anunció de forma oficial en marzo de 2025 su incorporación a la plataforma OnlyFans. La razón principal de crearse un perfil en la red es conseguir dinero pues su carrera en el mundo de la actuación y como escritora no rendía frutos.

Siendo madre de cuatro hijos con el comediante Alfie Brown, ha expresado que tenía cuentas que pagar.

En su podcast Before We Break Up Again, Jessie Cave aclaró que no vendería desnudos:“Estoy lanzando OnlyFans, no es sexual. Es un fetiche, fetiche no necesariamente significa sexual... No voy a mostrar mis pechos, esto es enteramente para contenido basado en cabello”.

Además, en septiembre de 2025, celebró seis meses en la plataforma y afirmó que esta aventura es “la cosa más empoderante que he hecho en mi vida”. Agregó sentirse agradecida por esta etapa de su carrera.

Pese a no haber dado declaraciones explícitas sobre la cifra que ha ganado en este tiempo en OnlyFans, sí reveló que ganó más de lo que ITV le habría pagado por participar en el reality show I’m a Celebrity Get Me Out of Here!.

Jessie Cave denuncia ser vetada de convención de la saga de Harry Potter

Jessie Cave, quien interpretó a Lavender Brown en Harry Potter, reveló recientemente que por tener una cuenta de OnlyFans fue vetada de una convención de la saga.

"Descubrí que no fui contratada para una convención de Harry Potter recientemente porque ahora tengo OnlyFans", escribió. Además, comentó que los organizadores le explicaron que el motivo fue: “Porque es un ‘show familiar’ y OnlyFans está afiliado con pornografía“.

La actriz, escritora y comediante de stand-up señaló que “muchos actores en convenciones han participado en TV y películas con escenas de sexo y desnudos”. Debido a esto, la decisión le pareció injusta, ya que ella no vende contenido desnuda.