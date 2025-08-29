¿Dónde conseguir las donas de Harry Potter que lanzó Krispy Kreme y hasta cuándo?

Te decimos dónde, cómo y hasta cuándo conseguir las donas de Harry Potter que lanzó Krispy Kreme.

Recuerda: ¡es leviosa, no leviosá! Mientras los “muggles” siguen sus vidas aburridas sin magia, los “potterheads” están de fiesta: la cadena de repostería Krispy Kreme acaba de lanzar una línea de donas temáticas de Harry Potter que nadie se quiere perder.

Para celebrar a este icónico universo lleno de magia y aventuras, Krispy Kreme en México lanzó una colección especial de donas inspiradas en Harry Potter, donde cada sabor corresponde a una de las casas de Hogwarts, que seguramente conoces de memoria si has visto todas las películas.

Ahora, la comunidad “potterhead” está vuelta loca para conseguir estas donas que, como todas las colecciones de Krispy Kreme, estará disponibles por tiempo limitado. Te decimos dónde conseguir las tuyas, cuánto cuestan y hasta cuándo podrás degustar de los postres temáticos de Hogwarts.

Así puedes conseguir las donas edición especial de Harry Potter de Krispy Kreme

¡Atención, “potterheads”! Las donas especiales de Harry Potter de Krispy Kreme ya están a la venta y así puedes conseguir las tuyas y unirte a la magia.

¡Así lucen las donas de Harry Potter que lanzó Krispy Kreme! ı Foto: Krispy Kreme

La colección vio la luz este 29 de agosto y estará disponible hasta el 9 de octubre. Así que aún hay tiempo, pero ¡no mucho!

Este se compone de las siguientes piezas y si eres una o un verdadero “potterhead” querrás probarlas todas:

Dona Gryffindor : Relleno de betún de galleta

Dona Slytherin : Betún de chocolate

Dona Hufflepuff : Relleno de betún de caramelo

Dona Ravenclaw : Cubierta Blueberry

Sombrero seleccionador: Sabor misterioso de alguna de las casas

Si quieres probar las donas de esta colección y formar parte de la experiencia de Hogwarts, puedes adquirir las tuyas en cualquier sucursal de Krispy Kreme en la Ciudad de México.

Pero, ¡ojo! Si te consideras un verdadero coleccionista de Harry Potter, puedes pedir tu docena en una caja especial a través del sitio web de Krispy Kreme con envío hasta la puerta de tu hogar, con un costo de 350 pesos.

El Combo Mágico incluye un llavero especial. ı Foto: Krispy Kreme

¡Pero aún hay más! En el mismo sitio web puedes ordenar el Combo Mágico con una docena más un llavero sorpresa de los personajes de Harry Potter. El combo tiene un costo de 415 pesos y son nueve personajes diferentes.

Si vas a ordenar alguno de los dos, mantente pendiente del sitio web de Krispy Kreme, pues tan solo el primer día se agotaron las docenas y los combos. Pero se espera que haya más disponibilidad en las próximas semanas.

