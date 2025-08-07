¡Corre! Krispy Kreme pone en 27 PESOS todas sus donas; aquí te contamos sobre esta promoción

Si eres fan de las donas, este 7 de agosto de 2025 es un día para celebrar. Krispy Kreme México lanzó una promoción especial en la que todas sus donas, incluyendo las glaseadas originales y las variedades premium, están disponibles por solo 21 pesos cada una.

Esta oferta es válida únicamente hoy y promete hacer felices a todos los amantes de este dulce icónico.

¿En qué consiste la promoción?

La dinámica es simple y muy atractiva. Durante todo el día, desde la apertura de las tiendas hasta su cierre, podrás comprar cualquiera de las donas de Krispy Kreme por solo 21 pesos cada una, sin importar su sabor o presentación.

Esto incluye tanto las clásicas donas glaseadas como las especialidades o ediciones limitadas que normalmente tienen un precio más alto.

Por ejemplo, normalmente una dona premium puede costar entre 30 y 40 pesos, pero gracias a esta promoción, la puedes adquirir por apenas 21 pesos. Si te animas a comprar una docena, el precio total será de solo 252 pesos, un ahorro considerable comparado con el precio regular, que suele superar los 300 pesos.

¿Dónde está disponible la oferta?

Esta promoción exclusiva está disponible en las tiendas Krispy Kreme así como las sucursales ubicadas dentro de las tiendas Liverpool en México.

Es importante destacar que no todas las sucursales participan, ya que las ubicadas en aeropuertos, tiendas OXXO, HEB o establecimientos distintos a Liverpool quedan fuera de esta oferta.

Por eso, si planeas aprovechar esta oportunidad, te recomendamos verificar con anticipación si tu tienda Krispy Kreme más cercana forma parte de la promoción. Puedes llamar o consultar en las redes sociales oficiales para confirmar antes de acudir.

¿Hay límite de compra?

No hay un límite oficial en cuanto a la cantidad de donas que puedes comprar durante la promoción, siempre y cuando haya disponibilidad en la tienda.

Sin embargo, por ser una oferta muy popular, es probable que las existencias se agoten rápido, por lo que lo más recomendable es llegar temprano para asegurar tu compra y evitar largas filas o quedarte sin donas.

¿Por qué es una promoción imperdible?

Krispy Kreme es una de las cadenas de donas más famosas y queridas en México, reconocida por la calidad, sabor y textura única de sus productos.

Esta promoción permite a sus clientes disfrutar de sus donas favoritas a un precio mucho más accesible, ideal para consentirte o compartir con familiares y amigos.

Además, las donas de Krispy Kreme no solo son deliciosas, sino que también representan un momento especial para muchos, ya sea en el desayuno, como snack o en reuniones.

Aprovechar este descuento es una oportunidad para disfrutar más sin gastar de más.

Consejos para aprovechar al máximo la promoción

Llega temprano: Dado que la promoción es por tiempo limitado y hasta agotar existencias, es mejor acudir a las tiendas a primera hora para evitar quedarte sin producto. Verifica la sucursal: Confirma que la tienda donde planeas comprar participa en la promoción para no llevarte sorpresas. Lleva efectivo o tarjeta: Aunque la mayoría acepta tarjeta, algunas tiendas podrían tener problemas con pagos electrónicos por la alta demanda. Comparte la promoción: Si tienes familia o amigos que disfrutan las donas, invítalos a aprovechar esta oferta y así podrán disfrutar más juntos.

Si te gustan las donas, esta es sin duda una de las mejores oportunidades del año para disfrutarlas a precio especial. Recuerda que la promoción solo dura el 7 de agosto de 2025, así que no la dejes pasar. ¡Corre a tu tienda Krispy Kreme Liverpool más cercana y disfruta tus donas favoritas por solo 21 pesos cada una!