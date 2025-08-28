A través de una publicación en Instagram, la actriz y cantante Imelda Tuñón, de 28 años, anunció que comenzará a ofrecer contenido exclusivo. El mensaje ha generado especulaciones entre sus seguidores, quienes se preguntan si esta nueva etapa significa que dejará a un lado su carrera artística para centrarse en su presencia digital. Incluso la gente comentó que se trataba de contenido en OnlyFans.

“¡Oigan! Ya pueden suscribirse a mi contenido exclusivo, tengo mucho que compartir… hablo mucho, pero bueno”, escribió la viuda de Julián Figueroa, fallecido en 2023.

Actualmente, la nuera de Maribel Guardia cuenta con más de 630 mil seguidores en su cuenta de Instagram, y su anuncio despertó en pocas horas curiosidad y debate sobre el rumbo de su carrera. Además, comentó que tuvo que viajar a Chilpancingo, Guerrero, para “resolver a unos asuntos pendientes”, por lo que se especula que su visita puede estar relacionada al testamento de su difunto esposo.

Imelda Tuñón incluyó en la publicación el enlace para que los interesados puedan suscribirse y acceder al material que planea compartir. Sin embargo, hasta ahora no ha especificado la fecha en la que comenzará a publicar dicho contenido exclusivo.

¿Imelda Tuñón en OnlyFans? Esto responde la actriz sobre su contenido exclusivo

Luego de las críticas y rumores de que abriría una cuenta de OnlyFans, Imelda Tuñón aclaró la situación a través de una historia publicada en Instagram.

“¡Gente” No es tipo OnlyFans, va a ser algo muy diferente a lo que ven en redes sociales. Obvio sí habrá más fotos, videos, respuestas a sus preguntas y contacto directo”, detalló la actriz y cantante.

“Y, sí, se aclararán cosas”, agregó, por lo que sus seguidores piensan Imelda que podría brindar detalles sobre el pleito legal de hace unos meses donde también estuvo involucrada Maribel Guardia, abuela de su hijo.

Imelda Tuñón aclara qué tipo de contenido exclusivo venderá ı Foto: Captura de pantalla IG @imetunon

¿A qué se dedica Imelda Tuñón?

Imelda Tuñón es actriz, cantante y creadora de contenido digital. Nació en México y ha participado en algunos proyectos musicales y de actuación, aunque su presencia en redes sociales ha tomado fuerza en los últimos años.

Fue esposa del cantante Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y del fallecido ícono de la música regional Joan Sebastian. Julián falleció en abril de 2023, dejando a Imelda viuda a los 26 años. La pareja tuvo un hijo, José Julián.

Imelda comparte parte de su vida familiar y su carrera como actriz en plataformas como Instagram, donde cuenta con más de 632 mil seguidores.