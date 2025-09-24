Destituyen a reina de belleza tras filtrarse video de su OnlyFans

‘Baby’ Suphannee Noinonthong fue coronada el pasado 20 de septiembre como Miss Grand Prachuap Khiri Khan 2026 en un certamen de belleza de camino al Miss Grand International. Sin embargo, la joven de 27 años de edad solo pudo mantener su reinado por un día.

Le quitan la corona a reina de belleza tras filtrarse un video íntimo de su OnlyFans

La tailandesa perdió su corona cuando se filtró un video íntimo de su página de OnlyFans. Por este motivo, Suphannee Noinonthong fue destituida y se le dio la corona provinciana a alguien más, lo que desató controversia en el mundo de los concursos de belleza.

La destitución ocurrió ya que se consideró que la modelo había violado su contrato con la organización de Miss Gran Thailand, que se encarga de monitorear el resto de sus concursos de menor rango.

En el material, aseguran que Baby aparece en lencería transparente, usando un juguete sexual y fumando de un cigarro electrónico, todo ello considerado como algo ‘inapropiado’ que puede afectar a la marca.

“El equipo del concurso Miss Grand Prachuap Khirikhan 2026 desea informar al público que después de hacer un seguimiento y verificar la información relacionada con Miss Suphanee Noinonthong, la actual Miss Grand prachup Khirijhan, se ha descubierto que hay algunos comportamientos que no están de acuerdo con las intenciones y principios emocionales que se practica la etapa. Por lo tanto, es necesario terminar su papel como Miss Grand Prachub Khirikhan 2025 de Miss Suphanee Nonthong con efecto inmediato”, informó un comunicado.

¿Por qué la reina de belleza tailandesa tenía una página de OnlyFans?

A través de un video, la joven se disculpó y reveló el motivo detrás de su material explícito filtrado, al revelar que había creado dicho contenido para poder sostenerse económicamente a ella y a su madre antes de que la misma falleciera.

En ese sentido, pidió una segunda oportunidad en el certamen en una transmisión donde un abogado le informó que por la violación de su contrato, podría enfrentar hasta tres años en prisión.

El caso de la destitución de Suphannee Noinonthong como Miss Grand Prachuap Khiri Khan 2026 abrió un debate sobre los estigmas que reciben las mujeres que crean el contenido +18 y si las oportunidades laborales actuales son suficientes para no acudir a alternativas como crear una cuenta de OnlyFans.