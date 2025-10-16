¿Quién es Gia Lover, la bella influencer?

Gia Lover es una influencer mexicana que ha ganado una gran popularidad en redes sociales por su belleza. Con 22 años, ya cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram y en TikTok 3.7 millones.

Además, es conocida por ser una creadora de contenido que comparte detalles de su vida personal abiertamente con sus seguidores. Aquí te contamos quién es Gia Lover y algunos detalles sobre su vida sentimental.

¿Quién es Gia Lover?

Giselle, más conocida como Gia Lover, es una influencer, modelo y creadora de contenido mexicana. Se sabe que nació el 2 de mayo de 2003 en Coahuila, México, por lo que actualmente tiene 22 años.

Es especialista en contenido de maquillaje y estilo de vida e inició su carrera en redes sociales en 2022. La joven tiene un perfil en la plataforma OnlyFans, donde comparte contenido exclusivo de paga.

Además, tiene cuentas en Snapchat, Twitch, X, YouTube, Reddit y Facebook.

En Instagram, en su cuenta principal @gialoverrr, tiene 1 millón de seguidores; mientras tanto, en @gialoverrss tiene 332 mil seguidores. En TikTok Gia Lover tiene 3.7 millones de seguidores.

Sobre su vida sentimental se sabe que mantuvo una relación muy pública con el influencer Galvancillo; al terminar el romance, se generó revuelo en la comunidad de fans de la pareja.

Recientemente se ha relacionado a Gia Lover con Gael Bloqueado, influencer y cantante originario de León, Guanajuato, con quien ha compartido varios videos que generaron especulación en redes sociales.

Además de sus relaciones, Gia Lover ha contado en entrevistas y en sus redes sociales sobre su difícil experiencia con un acosador, un hecho que puso en peligro su seguridad y que la llevó a tomar precauciones para mantener su privacidad, como dejar de usar su nombre completo en redes.

El 26 de septiembre se publicó el video musical del tema “Kbron”, del cantante e influencer Aldo Arturo, donde Gia Lover fue modelo. También participó en el clip de "Party Mj" del intérprete conocido como Cris MJ, en abril de este año.

Del mismo modo, ha tenido colaboraciones con otras modelos creadoras de contenido como Yajana Cano y Sondra Blust, entre otras.