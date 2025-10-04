La cantante Lola Young demandó por derechos de propiedad intelectual al productor musical Carter Lang, rechazando sus declaraciones sobre supuestos créditos como coautor en cuatro de sus canciones del álbum This Wasn’t Meant for You Anyway, de 2024.

Lola Young demanda al coproductor de ‘Messy’, canción viral de TikTok

Carter Lang es reconocido por haber colaborado con artistas como Justin Bieber y SZA. Además, de acuerdo con Variety, trabajó previamente con Lola Young en su éxito “Messy”, así como en varias canciones de su más reciente álbum I’m Only Fucking Myself, lanzado el mes pasado.

Aunque el medio Variety reveló que no tuvo acceso a los documentos legales del caso, la BBC reportó que la denuncia fue interpuesta el miércoles en Londres, Inglaterra, en nombre de la artista de 23 años y Sony Music Publishing. Según dicha fuente, la disputa por los créditos lleva varios meses.

Todavía no se ha confirmado cuáles son las cuatro canciones en disputa, pero se sabe que Lang colaboró anteriormente con Lola Young en temas como “Good Books”, “Messy” y “Crush” del álbum This Wasn’t Meant for You Anyway, lanzado en 2024.

Además, el medio estadounidense afirmó que el productor está registrado como colaborador en las canciones “One Thing”, “Walk All Over You”, “Post Sex Clarity” y “Not Like That Anymore” del más reciente disco de la intérprete.

Lola Young y cómo ‘Messy’, canción viral de TikTok, la llevó a la fama mundial

El ascenso de la joven cantante Lola Young a nivel mundial se dio en gran medida gracias al impacto viral de “Messy” en TikTok.

La famosa inició su carrera en 2013, participando en diversos concursos de canto de Reino Unido como Open Mic UK y Got What It Takes? de CBBC. Ahora, a más de 10 años de trabajo y preparación, se perfila como una de las voces favoritas del público.

En Estados Unidos, la canción alcanzó el puesto número 14 en el Billboard Hot 100 y llegó al número uno en la lista Pop Airplay. Frente a la próxima edición de los Premios Grammy 2026, la cantante británica y su éxito “Messy” se encuentran en las categorías de Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo.

La demanda de la británica se presentó tan sólo un día después de que Lola Young anunciara la cancelación de todas sus presentaciones. Esta decisión llegó tras un incidente ocurrido el fin de semana pasado en el festival All Things Go en Nueva York, donde la cantante se desmayó en pleno escenario durante su participación, lo que la llevó a alejarse temporalmente de los escenarios para priorizar su salud y bienestar personal, dijo.