La cantante Lola Young se desmaya en el escenario y cancela su gira | VIDEO

Lola Young, la intérprete de la canción viral de TikTok “Messy”, alertó a sus fans luego de que se desmayara el sábado, durante una presentación en vivo en el festival All Things Go, en Nueva York. Después de que el video del insólito momento se volviera viral en redes sociales, la cantante británica publicó un comunicado donde informó la cancelación de su gira completa.

En redes sociales el estado de salud de la famosa causa preocupación pues su manager es Nick Shymanski, que estuvo a cargo de representar a Amy Winehouse, quien sufrió de severas adicciones. También Nick ha sido señalado por Miley Cyrus como una persona que “arruina vidas”.

La cantante Lola Young se desmaya en el escenario

Unas horas después, Lola Young publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram, en la que acumula 1.7 millones de seguidores: “Lamento confirmar que no tocaré en all things go en DC hoy. Amo este trabajo y nunca doy por sentados mis compromisos y a mi audiencia, así que lo siento por aquellos que se sentirán decepcionados por esto“.

La artista británica pidió a sus fans comprensión. “Espero que todos me den otra oportunidad en el futuro. Gracias a todos los que escuchan y se preocupan. A todas las personas a las que les encanta ser crueles en línea, por favor, denme un día libre. Lola”, finalizó.

Lola Young cancela su gira

La cantante Lola Young hizo un anuncio inesperado luego de desmayarse en Nueva York. 48 horas después volvió a escribir en su cuenta de Instagram para comunicar su retiro de los escenarios por tiempo indefinido, lo que generó revuelo y preocupación entre sus fans.

“Me voy por un tiempo. Me duele decir que tengo que cancelar todo en el futuro previsible. Gracias por todo el amor y el apoyo. Lamento mucho decepcionar a cualquiera que haya comprado una entrada para verme, me duele más de lo que se imaginan. Obviamente, tendrán derecho a un reembolso completo. Realmente espero que me den una segunda oportunidad una vez que haya tenido tiempo para trabajar en mí misma y volver más fuerte. Los quiero a todos, Lola”, señaló en una nueva publicación la joven de 24 años.

De este modo, los conciertos programados para su gira quedan cancelados hasta nuevo aviso.

Este es el momento en que Lola Young se desmaya en el escenario: