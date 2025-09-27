La cantante colombiana Shakira fue una de las artistas que encabezó el cartel del Global Citizen Festival 2025, que se realizó en Central Park este sábado por la noche. Su impecable participación causó gran impacto y puso en alto a la comunidad latinoamericana.

Internautas comentaron con emoción la actuación de la intérprete de temas como “Monotonía” y “Me Enamoré”.

Así fue la participación de Shakira en el Global Citizen Festival en Central Park | VIDEOS

Shakira se presentó esta noche en el Global Citizen Festival, evento que tuvo lugar en Central Park, Nueva York. El show de la colombiana fue el acto que cerró la noche, por lo que existía mucha expectativa alrededor de su participación en redes sociales y medios internacionales.

La cantante de “Día de Enero” y “Loca”, lució un body negro con transparencias y aplicaciones de brillante, muy similar al que ha usado en los conciertos del Las Mujeres Ya No Lloran Tour.

Además. estuvo acompañada en el escenario de su equipo de ágiles bailarines que brindaron a los asistentes, junto a Shakira, una noche llena de energía y música. La artista barranquillera se entregó al cien a su público, como es común en sus performances.

Entre los éxitos que interpretó Shakira en el Global Citizen Festival se encuentran:

“Whenever Wherever”

“She Wolf”

“Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53″ o “Pa’ Tipos Como Tú”

#SHAKIRAxGlobalCitizen valió la pena cada minuto de espera ,te amo mi loba 😍😍😍😍😍# #Shakira pic.twitter.com/84jQYSyCCd — Luis Gapar (@LuisGapar) September 28, 2025

¿Qué es el Global Citizen Festival?

El Global Citizen Festival es un evento musical anual que combina entretenimiento con causas sociales, pues busca recaudar apoyos y movilizar acciones para enfrentar problemas como la pobreza extrema, el cambio climático y la desigualdad.

La edición 2025 se celebró esta noche, 27 de septiembre, en Central Park, y fue conducido por el actor y embajador de Global Citizen Hugh Jackman. En el cartel destacaron artistas internacionales como Cardi B (quien reemplazó a The Weeknd) y Shakira como cabezas de cartel, junto con intervenciones de Tyla, Ayra Starr, Mariah the Scientist, Camilo y Elyanna.

Este año, el propósito del Global Citizen Festival es brindar acceso a energía eléctrica a un millón de personas en África, según la información del sitio web de la organización. Además, se busca dar educación de calidad y entrenamientos de futbol a 30 mil niños de todo el globo.

Del mismo modo, pretenden “movilizar 200 millones de dólares para proteger 30 millones de hectáreas de la selva amazónica y registrar a 40 mil neoyorquinos como voluntarios en toda la ciudad”.