The Weeknd en México 2026: Precios de los boletos para el Afer Hours Til Dawn con Anitta

Recientemente, se dio a conocer la nueva gira de The Weeknd en Latinoamérica, donde visitará un par de ciudades del continente junto a la cantante Anitta en su show Afer Hours Til Dawn. El anuncio generó gran emoción en redes sociales.
Fechas y lugar de The Weeknd en CDMX
El Afer Hours Til Dawn de The Weeknd con Anitta comenzará el lunes 20 de abril en la CDMX, en el Estadio GNP Seguros. Habrá otro show el 21 de abril antes de que recorra Río de Janeiro, São Paulo, París, Ámsterdam, Milán, Londres, Madrid y más ciudades alrededor del mundo, donde también se presentará Playboi Carti.
Como parte de la gira, el músico se asociará con Global Citizen para recaudar fondos para proporcionar acceso a educación de calidad para niños de todo el mundo a través del FIFA Global Citizen Education Fund.
También continuará con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) para proporcionar fondos para el Fondo Humanitario XO, que apoya la respuesta de la organización a la crisis de hambre global sin precedentes.
A estas dos organizaciones se donarán 1 € de cada boleto vendido en Europa, 1 £ en el Reino Unido y el equivalente a $1 en México y Brasil. Los fans también tendrán la oportunidad de ganar un par de boletos gratis para cada fecha de la gira al tomar medidas para acabar con la pobreza extrema con Global Citizen.
¿Cuándo cuesta ir a ver a The Weeknd en México?
Este 8 de septiembre comenzó la Gran Venta de HSBC, por lo que ya sabemos cuáles son los premios para ver al cantante en CDMX. Te compartimos cuánto cuesta por zona:
- GENERAL: $2,754
- GNP: $3,746
- VERDE B: $3,002
- NARANJA B: $2,258
- VERDE C: $1,762
- NARANJA C: $1,266
Cabe mencionar que el evento también vende boletos VIP, con costos que van desde los 3 mil 500 pesos hasta los 25 mil 977, sin contar el precio de los boletos.