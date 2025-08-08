¿Shakira y Chris Martin son novios? Desatan rumores de romance por peculiar gesto | VIDEO

Parece que el romance está a la vista, pues Shakira y Chris Martin se encuentran rodeados de rumores de que habrían comenzado una relación sentimental entre ellos, una noticia que ha generado debate en redes sociales.

Y es que si bien ni Chris Martin ni Shakira han dicho que son pareja, los usuarios en redes sociales y sus fans notaron un peculiar detalle que los ha hecho pensar que los cantantes son algo más que amigos.

Chris Martin and Shakira backstage during her show in LA | via Shakira on IG#LMYNLWorldTourLA pic.twitter.com/jDTJjle3Q1 — Coldplaying (@coldplaying) August 7, 2025

Cabe recordar que el vocalista de Coldplay anunció el fin de su relación con Dakota Johnson a inicios de junio, mientras que ‘La Loba’ lleva varios años soltera después de su ruptura por infidelidad con el ex futbolista, Gerard Piqué.

¿Chris Martin y Shakira son pareja?

Los rumores que han puesto a los usuarios en redes sociales a cuestionarse si existe una relación entre los artistas es un particular momento en un reciente concierto de la famosa en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Y es que en medio de su presentación, la colombiana hizo una breve pausa para dedicar unas palabras a Martin, que se encontraba entre la audiencia y a quien decidió dedicarle ‘Antología’, una de sus canciones más emotivas y románticas. “Muchas gracias por tratar de arreglarme”, le dijo.

@radiocorazonperu ❤️‍🩹🥺¡HERMOSA AMISTAD! Ayer en el SoFi Stadium, Shakira dedicó Antología a ChrisMartin mientras él estaba en el público. Al inicio del concierto, Shaki también mencionó que su color favorito esta noche era el amarillo, claramente referenciando Yellow de Coldplay 💛 coldplay LMYNLWorldTour shakirafans relationships famosos viral celebridades fyp viral parati #sofistadium #coldplayfans #dakotajohnson ♬ Yellow - Coldplay

Antes de su tierna dedicatoria, el vocalista de Coldplay ya había hecho algo bastante similar, pues muchos aseguran que le lanzó una indirecta en una presentación de su banda en donde le habría dedicado una canción.

Esto ocurrió en la presentación del grupo en el Hard Rock Stadium en Miami, mientras los primeros acordes de ‘Yellow’ sonaban, que también es uno de los temas más románticos y dedicados entre los enamorados que siguen a Coldplay.

Aseguran que él fue mucho más discreto, pues en lugar de decir el nombre la famosa, hizo una referencia a ella antes de comenzar con la canción al decir “hips don’t lie”, es decir, las caderas no mienten, canción en inglés de Shakira.

“Gracias por mencionarme, es una de mis canciones favoritas de ustedes”, compartió Shakira al reaccionar al extracto del concierto de la banda.

Lo importante aquí es que Shakira no es la única haciéndolo, hace unos días Chris Martin dedicó en uno de los conciertos de Coldplay la canción Yellow a Shakira, quien públicamente agradeció la dedicatoria.pic.twitter.com/40044pbZm7 — Brunah Montana (@ThePopStage) August 7, 2025

Algunas de las reacciones por el supuesto romance nuevo entre Shakira y Chris Martin fueron los siguientes:

"Cambiar a Piqué por Chris es como cambiar un Twingo por un Ferrari“.

"Me encantaría la verdad... Pero los veo como que hay mucha amistad ahí no más".

"Son amigos desde mucho tiempo, inventan tantas cosas...“.

“Dicen que cuando Shakira vio a Chris le dijo: ¿qué te hiciste Chris? ¡Te ves bien chavo!"

“Ojalá no. Él acaba de terminar una relación bastante larga, tiene bastante por sanar“.