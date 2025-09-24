Critican a Shakira por VIDEO bailando con Beéle: ‘Ese es otro Piqué’

Recientemente, Shakira ha recibido fuertes críticas por un video donde aparece bailando con el músico Beéle, a quien el público llama ‘otro Piqué’ en referencia a la infidelidad que cometió el joven en contra de su ex esposa Cara con Isabella Ladera.

En ese sentido, el público dejó ver que no le agradó ver el junte entre los artistas colombianos, pues en los últimos años, Shakira habló abiertamente del dolor que le provocó la infidelidad de Piqué con Clara Chia, pero ahora ‘apoya’ a Beéle, que hizo pasar por lo mismo a la mamá de sus hijos.

Shakira baila con Beéle y llueven críticas

A través de redes sociales, podemos ver a los dos artistas bailando en un estudio de grabación. Ambos llevan ropa estilo urbana y se muestran muy amistosos y cercanos, pues no dudan en juntar sus cuerpos cuando la canción lo requiere.

La canción que bailan es Currucuchu de la artista Niña Emilia que parece ser un tema bastante conocido en Colombia y que suele bailarse en carnavales y otras celebraciones populares. Sin embargo, en redes sociales no llamó tanto la canción o lo pegaditos que bailaban.

El público no tardó en comentar respecto al momento compartido entre Beéle y Shakira y señalaron a la intérprete de ‘Las de la Intuición’ por haberse juntado con el famoso que si bien mantiene éxito entre su público, también es fuertemente criticado por otros.

Algunas de las reacciones al video son:

“Yo viendo cómo ataque al infiel de Piqué por Shakira y ahora ella graba con el infiel de Beéle"

"Shakira, mi amor, pero tú odias a los infieles ¿Qué pasó corazón?“.

“Dudo que sepa qué hizo este ser”.

“No Shakira, ese es otro Piqué”.

“Con los infieles noo”

¿Qué hizo Beéle?

Beéle pasó de ser un artista en ascenso querido a un personaje polémico en 2024, cuando se destapó que le fue infiel a su esposa Cara Rodríguez, quien lo conocía desde la universidad y trabajaba como su corista y mánager.

Fue mientras esperaba a su segundo bebé con el famoso que Cara descubrió, entre la semana 36 y 37 de gestación, que él recibía mensajes comprometedores de otra. "Yo le estaba haciendo la maletita para que él se fuera a trabajar a Miami y le llega ese mensaje … Como yo era la rol manager, yo tenía acceso a todo en su celular”, destacó.

“Eran muchas (conversaciones), yo leía los mensajes y le preguntaba ‘¿qué es esto?’, y lo saqué de mi casa”, recordó Cara sobre la situación que vivió con Beéle. Se sabe que la amante era la influencer Isabella Ladera, con quien después el cantante comenzó una relación pública que duró meses.