¿Dónde se hospeda Shakira en CDMX? Esto se sabe

La cantante colombiana Shakira regresó a la Ciudad de México luego de deleitar a sus fans de Monterrey con música, baile y vestuarios increíbles. Los fans capitalinos expresan en redes sociales su interés por conocer en qué lugar se hospeda la intérprete de “La tortura”. Te contamos lo que se sabe de su residencia.

¿Dónde se hospeda Shakira en CDMX?

En enero de este año, antes del inicio del Las Mujeres Ya No Lloran Tour, se dio a conocer que Shakira se mudaría de Miami a CDMX debido a su agenda de trabajo. Medios como People afirmaron en ese momento que la barranquillera se instalaría en el país para afinar los últimos detalles de sus shows.

Además, ayer, la artista compartió varias fotografías de su regreso al Estadio GNP Seguros. “¡Primera noche en mi casa! Con @danna puro talento y belleza mexicana. Qué lindo es el cariño y respeto mutuo entre colegas. ¡Gracias México por un concierto mágico!“, escribió Shakira a través de su cuenta de Instagram.

Este mensaje confirma que la cantante se encuentra muy cómoda en CDMX, por lo que podría haber rentado una casa en alguna zona exclusiva de la capital. Otras versiones difundidas en redes sociales sugieren que se hospeda en algún hotel ubicado en Paseo de la Reforma, e incluso habría bloqueado un piso completo en el lugar para evitar que fans se infiltren.

También se sabe que, al llegar a la CDMX en enero, Shakira se hospedó en el Hotel Hyatt, frente al Auditorio Nacional, y que utilizó espacios en la ciudad para sus ensayos finales. Sin embargo, esta información no es oficial.

¿Cuántos días permanecerá Shakira en CDMX?

Shakira aún tiene pendientes tres fechas en CDMX, en el Estadio GNP Seguros:

29 de agosto

30 de agosto

18 de septiembre

La colombiana estableció un récord al convertirse en la primera artista femenina en agotar 12 conciertos en este icónico recinto de la capital del país.

Fechas adicionales confirmadas

La intérprete de “Día de Enero” y “Loba” continuará el Las Mujeres Ya No Lloran Tour en ciudades ubicadas en México:

2 y 3 de septiembre: Estadio Corregidora, en Querétaro, Querétaro

6 y 7 de septiembre: Estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco

11 y 12 de septiembre: Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, Puebla

24 de septiembre: Estadio Luis Pirata Fuente, en Boca del Río, Veracruz

Este agosto Shakira también dio conciertos en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Hasta el momento, la cantante colombiana vendió un millón de entradas en México, lo que consolida su carrera como una de las artistas más exitosas.