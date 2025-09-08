Se filtra supuesto video íntimo de Isabella Ladera con Beéle

La relación entre Beéle e Isabella Ladera terminó hace unos meses, confirmado por la propia creadora de contenido. Sin embargo, su polémico noviazgo surgido de una infidelidad no ha dejado de dar de qué hablar, ahora por la filtración de un supuesto video íntimo.

Se filtra supuesto video íntimo de Isabella Ladera y Beéle

En redes sociales, se ha hecho viral un video en el que supuestamente, podemos ver a Isabella Ladera y Beéle en un momento íntimo de pareja. El rumor del clip ha desatado una ola de especulaciones y reacciones en redes sociales.

El video que se encuentra en plataformas como X o Telegram, ha desatado controversia, pero también memes y burlas entre los usuarios por quienes critican a ambas celebridades, así como que la relación que tuvieron haya nacido de una infidelidad.

El supuesto video del cantante y la modelo comenzó a circular el pasado 7 de septiembre de 2025. Se dice que el video tendría una duración de seis minutos con 42 segundos, en donde la pareja estaría en una cama de sábanas blancas en medio de una situación privada.

Hasta ahora, se desconoce cómo fue que externos podrían haber conseguido el video íntimo de la pareja. También hay algunos que dudan que sean ellos, pues a pesar del parecido físico, hay quienes han puesto en la mesa que podría tratarse de Inteligencia Artificial.

Hubiera preferido que lo primero que viera hoy no fuera ese vídeo de Beéle e Isabella Ladera, pero… pic.twitter.com/ZBU911OyyL — 🧡Susana🧡 (@sna1609) September 8, 2025

La relación de Isabella Ladera y Beéle

Fue en el año 2024 que Camila Rodríguez, ex esposa del cantante, confirmó que le fueron infiel con la creadora de contenido. Posteriormente, él mismo lo admitió y dijo sentirse arrepentido de haber engañado así a su pareja.

Algo que llamó la atención de la audiencia es que en el video, el artista (de ser él en realidad) sale con el cabello pintado de rosa, lo que indicaría que el clip fue grabado tiempo atrás, ya que ahora tiene su color natural de pelo. Por ello, se rastrea que el clip sería de julio del año pasado, más o menos cuando se destapó la infidelidad.

Isabella Ladera y Beéle terminaron su relación en octubre del 2024, cosa que confirmaron a través de su cuenta de Instagram. A pesar de ello, han habido fuertes rumores de una reconciliación entre ambos después de que la modelo apareciera con una prenda de ropa del cantante.

Hasta ahora, no han confirmado ni su regreso sentimental ni que el video sea real, al no dar declaraciones en torno a la polémica.