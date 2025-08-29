¿Quién es Marina Gold? Su origen y nombre real de la actriz de cine para adultos

Marina Gold, la actriz de cine para adultos ha llamado la atención en redes sociales por su contenido íntimo, pues es una personalidad latina que ha ganado seguidores por su contenido en plataformas para adultos.

¿Quién es Marina Gold?

La actriz de cine para adultos y streamer es originaria de Callao, una ciudad en Perú. Se trata de una ciudad portuaria en el centro-oeste del Perú y a su vez en la costa central del litoral peruano y en la zona central occidental de América del Sur. Tiene al oeste el océano Pacífico y a 15 km al este el centro histórico de Lima.

La influencer no se llama Marina Gold en la realidad, pero no ha revelado cuál es su nombre real para mantener ese detalle en el anonimato, para así cuidar otros detalles de su vida privada.

Se sabe que tiene 22 años de edad y que abandonó sus estudios en derecho para dedicarse a la creación de contenido +18, donde logró destacar a nivel internacional.

En una entrevista, confesó que lleva una vida normal y no es que la gente la reconozca en la calle o la agreda por dedicarse al trabajo sexual. Además, asegura que se siente cómoda usando ropa provocadora.

Sin embargo, la mujer sí ha vivido situaciones complicadas por su profesión. Apenas el pasado 15 de agosto, fue echada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) donde hacía entrevistas a jóvenes en la feria vocacional de la escuela.

De acuerdo con testigos, fueron las autoridades universitarias quienes ordenaron que Marina Gold fuera retirada del lugar. Lo que llamó la atención fue que la joven fue retirada a la fuerza y le quitaron su teléfono celular para que no registrara el momento.

“Yo decía: ‘¿Qué stream voy a hacer hoy?’. Qué mejor cosa que ir a las universidades nacionales que siempre dan de qué hablar, ¿no? Siempre son muy graciosas las personas por ahí.

Me comentaron que estaba abierta la feria vocacional de Universidad San Marcos. Me dijeron que era de libre acceso. Cualquier persona podía entrar, no había ni que presentar DNI, todo el mundo estaba ingresando. Entonces, yo ingresé con mis amigos”, relató ella después.

Además, Marina Gold aseguró que en ningún momento hicieron contenido morboso en la institución: “Yo les estaba haciendo preguntas. Estábamos interactuando de una manera muy sana, muy en paz. No estábamos con ningún ánimo de hacer morbo”, señaló.