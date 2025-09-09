¿Quién es Beéle? Cantante y ex novio de Isabella Ladera

El cantante colombiano Beéle ha estado por un largo tiempo en el ojo del huracán, desde que terminó su matrimonio con Cara, la mamá de sus dos hijos y comenzó a salir con su amante, Isabella Ladera.

A través de los años, Beéle pasó de ser una promesa de la música urbana contemporánea a ser el centro de polémicas y críticas por la forma en que ha manejado su vida privada. Te compartimos los detalles sobre el ex de Isabella Ladera, quien fue acusado por ella de filtrar su video íntimo.

¿Quién es Beéle?

El nombre completo del cantante es Brandon de Jesús López Orozco y es originario de Barranquilla, Colombia. Nació el 30 de septiembre de 2002 y tiene 22 años de edad.

Compositor de afro beats y urbano, es muy conocido por su estilo musical que fusiona ritmos urbanos como el dancehall con sonidos caribeños, se ha posicionado como una de las promesas emergentes de la música latina.

El cantante reveló que durante su adolescencia llegó a pesar 134 kg, pero con el tiempo logró mejorar sus hábitos alimenticios y adoptar un estilo de vida más saludable

Fue en 2019 que el joven saltó a la fama con su sencillo ‘Loco’ que se convirtió en un fenómeno viral y fue la causa de que estallarán sus plataformas.

El artista ha demostrado su versatilidad como artista, participando en colaboraciones con otros músicos y llevando su música a escenarios internacionales.

Ese mismo año, comenzó su relación con Camila Andrea Rodríguez Ascanio, mejor conocida como Cara. Posteriormente, fue su mánager de gira y corista. Se casó con ella el 10 de junio de 2021.

El joven tuvo dos hijos, nacidos en 2021 y 2023. A mediados de 2024, se separaron tras una infidelidad por parte Beéle con la creadora de contenido Isabella Ladera. “Sí, he sido infiel. Creo que soy humano, hay que aceptar errores”, ha dicho en el pasado al admitir su infidelidad.

“Hay muchas cosas de las cuales me arrepiento, he sido muy inmaduro en muchas ocasiones. Tomé una carrera grandísima desde los 16 años, creo que he tomado suficiente tiempo para tomar buenas decisiones, también de equivocarme y seguir para adelante”, agregó.

Recientemente, Beéle enfrenta una nueva polémica tras haberse filtrado un video privado con ahora ex novia Isabella Ladera, quien lo señaló como el posible responsable de que ese contenido íntimo viera la luz. Él lo ha negado.