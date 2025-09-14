Beéle rompe el silencio sobre sus videos filtrados con Isabella Ladera: ‘Estoy tranquilo’

Los videos filtrados de Isabella Ladera y Beéle han dado mucho de qué hablar recientemente. Los artistas se vieron envueltos nuevamente en la polémica, después de que el año pasado llamaran la atención por haberle sido infieles a sus esposos y comenzar su noviazgo público.

Ahora, tras la filtración de sus videos íntimos que se hicieron virales, Isabella Ladera culpó directamente a Beéle, con quien terminó a finales de 2024, por haber sido el responsable que exhibirlos en aquel momento de cercanía física.

Beéle rompe el silencio sobre el video filtrado y las críticas

Fue durante una transmisión en vivo con Westcol que el cantante opinó en relación a los videos que recientemente salieron a la luz donde se encuentra en la intimidad de un cuarto con su última pareja.

En ese sentido, el streamer admitió estar sorprendido por como el cantante nunca busca defenderse de las críticas, sin importar que no estén sustentadas. “Para que quieran acabar con mi paz mental está hijuep**a”, aseguró él.

“Después de la primera inyección de la funa, uno es inmune. Uno entiende cómo se trabaja el morbo [...] ¿Cómo te quieren acabar la vida y cerrar las puertas solamente por la mala intención de una persona?“, cuestionó.

En ese sentido, Beéle comentó que lo más importante es seguir con tu propia vida sin tener interés en dañar a nadie. “Hoy se estanca mentalmente quien le pone atención a un burro”, señaló, antes de mencionar que del resto de las cosas, los abogados pueden encargarse.

“Yo estoy tranquilo con todas las vainas que me han pasado en la vida porque está en las manos de las personas. No estoy buscando que alguien me vaya a joder la vida. Estoy haciendo música porque es lo que me encanta hacer”, precisó. Finalizó su comentario al cantar “la envidia es un mal sobre la tierra”.

Fue el pasado 8 de septiembre que se viralizó la noticia de los videos íntimos de Beéle con Isabella Ladera, lo que desató todo tipo de comentarios y fuertes críticas contra los famosos señalados de infieles. Después de aquel día, se sabe que se han revelado más videos de cuando ambas celebridades eran pareja.