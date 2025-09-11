Luego del video difundido desde el 7 de septiembre de 2025 donde supuestamente aparece el cantante colombiano Beéle y la influencer venezolana Isabella Ladera, ayer se dio a conocer lo que sería la segunda parte de esta grabación.

Este caso ha generado reacciones encontradas en redes sociales. Además, la modelo y el famoso advirtieron que tomarán medidas legales contra quienes difundan y moneticen el video.

Filtran segunda parte del VIDEO de Isabella Ladera y Beéle

Ayer se dio a conocer que fue filtrada una supuesta segunda parte del video protagonizado por Isabella Ladera y Beéle, en el que ambos vuelven a aparecer en una situación íntima. Según se aprecia, esta grabación habría sido realizada el mismo día que el primer video, difundido el pasado 7 de septiembre, pues se aprecia la misma cama con sábanas blancas, en una habitación y el mismo look del cantante colombiano.

Esta segunda parte ya circula en fragmentos a través de diversas plataformas digitales como X y Telegram, por lo que los usuarios se refieren al caso como una especie de “saga” que irá teniendo capítulos. El nuevo clip tendría una duración de entre cinco y seis minutos.

En redes sociales como X, antes Twitter, los nombres de Isabella Ladera y Beéle generaron cifras récord de interacción, convirtiéndose en tendencia. Mientras tanto aumentan los rumores sobre la posible existencia de una tercera grabación.

¿Cuál fue la reacción de Isabella Ladera y Beéle ante la filtración de su video?

Isabella Ladera fue la primera en reaccionar públicamente tras la filtración del primer video y manifestó sentirse “profundamente devastada” por lo ocurrido. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, denunció que el video fue compartido sin su autorización y lo calificó como una “traición cruel”.

La influencer venezolana explicó que el contenido sólo lo tenían ella y Beéle, y señaló que ya cuenta con asesoría legal para tomar las medidas pertinentes.

En cuanto a Beéle, su equipo legal, encabezado por el abogado Víctor Mosquera Marín, emitió un pronunciamiento en el que negó cualquier implicación del cantante en la filtración del contenido íntimo. Además, advirtieron que se emprendieron acciones legales tanto en Colombia como en Estados Unidos contra los responsables de haber accedido, distribuido y lucrado con el material.

“Rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas (…). Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación", se lee en el comunicado difundido por los abogados del famoso.