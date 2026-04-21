¿Quiénes van a cantar en el Supernova Génesis?

Supernova Génesis se celebrará este 26 de abril del 2026 en la Arena Ciudad de México y además de las peleas de box entre creadores de contenido, el evento también tendrá varias presentaciones musicales.

Y es que en los eventos de boxeo de entretenimiento, no pueden faltar los números musicales entre cada pelea que ayudan a aligerar un poco el ambiente, entretener al público y a que la producción se asegure de que las condiciones son óptimas.

¿Quiénes van a cantar en el Supernova 2026?

Los primeros artistas confirmados para cantar en Supernova Génesis fueron Carin León y Óscar Maydon, dos personalidades destacadas de la música mexicana que son grandes referentes de la industria a nivel internacional.

Conforme se iba acercando la fecha, más artistas musicales eran revelados que se unían al line up del evento. En ese sentido, se dio a conocer que Víctor Mendivil, Omar Camacho y Ozuna también formarán parte del evento al amenizar la velada con su talento musical.

Además, el anunciador será Jimmy Lennon Jr, un locutor de ring de boxeo estadounidense que fue empleado principalmente por Showtime y Fox Sports como locutor de ring para sus eventos Showtime Championship Boxing y Premier Boxing Champions, también por Bob Arum’s Top Rank en los eventos de ESPN.

La cartelera de peleas es:

Alana Flores vs Florencia Vigna.

Milica vs Ari Geli.

Mario Bautista vs Aaron Mercury.

El Abraham vs Nando.

Kim Shantal vs Rival desconocido.

Lonche vs Willito.

También se reveló que Bárbara de Regil tendrá una participación especial en el evento, aunque de momento no se ha revela qué es lo que hará exactamente en el Supernova, pues podría funcionar como conductora, comentarista o algo más.

Como comentaristas, por segundo año consecutivo veremos a La Cotorrisa en el evento. Se suma El Zar, Juan Guarnizo y Berth Oh a la icónica dupla.

El Supernova 2026 se llevará a cabo este 26 de abril y se podrá ver a través de la plataforma de streaming de Netflix. En México, la presentación podrá verse a partir de las 19:00 horas (CDMX) / 18:00 horas (Pacífico).

El evento no tendrá un coste extra para todos los abonados de la plataforma, pero sí es necesario que quienes quieran ver el proyecto tengan su suscripción activa a la plataforma.