¿Cuándo es el Supernova 2026?

Recientemente se dio a conocer cuáles son las peleas que habrá en la segunda edición de Supernova, el torneo de box mexicano que reúne a creadores de contenido y los pone a enfrentarse en el ring para darlo todo.

Con nombres como Aaron Mercury, Mario Bautista, Alana Flores, Lupita Villalobos y más en el elenco de Supernova Génesis, ya han comenzado a circular los boletos para asistir al evento de box amateur.

¿Cuándo es Supernova Génesis?

El evento se llevará a cabo en la Arena CDMX, aunque también será transmitida en vivo exclusivamente en la plataforma de Netflix, una noticia que desató sorpresa al ser el primer servicio de streaming en albergar un torneo de creadores de contenido, los cuales suelen transmitirse en plataformas como Twitch o YouTube.

La fecha del evento es el próximo 26 de abril, por lo que quedan varios meses para que los famosos se preparen para el evento y sorprendan al publico con su habilidad para el boxeo.

El anuncio de las peleas que se llevarán a cabo desataron furor en la comunidad del Internet. Las peleas confirmadas son:

Lonche Vs Willito

Alana Vs Samadhi Zendejas

Mario Bautista Vs Aaron Mercury

Lupita Villalobos Vs Kim Shantal

El Abraham Vs Nando

Milica Vs Ari Geli

Además, se sabe que el Supernova Génesis contará con la participación de Carín León, quien estará a cargo de la intervención musical. Por otro lado, Ricardo Pérez y Slobotzky de La Cotorrisa volverán a ser conductores en esta ocasión.