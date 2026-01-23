Poncho de Nigris reacciona a las comparaciones de Supernova Genesis contra Ring Royale

Las peleas de box entre creadores de contenido se han convertido en proyectos exitosos y que el público latinoamericano disfruta. Desde La Velada del Año, hasta los proyectos mexicanos como Supernova y el más reciente, Ring Royale.

En las últimas semanas, se dio a conocer la cartelera de Supernova Genesis, así como de Ring Royale, proyectos que se llevarán a cabo en abril y marzo de este año, en Ciudad de México y Monterrey respectivamente, incluyendo a personalidades reconocidas de la industria del entretenimiento.

¿A qué evento le van más? 🥊🔥



✨ Ring Royale, de Poncho De Nigris, con un elenco que incluye a Aldo De Nigris, Nicola Porcella y El Patrón entre otros



✨ Super Nova Strikers, con un cartel encabezado por Mario Bautista, Aarón Mercury, Kim Shantal y Lupita Villalobos, entre… pic.twitter.com/0hcdUJTeyc — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) January 23, 2026

El nuevo proyecto regiomontano organizado por Poncho de Nigris contará con la participación de personalidades como Aldo de Nigris, Nicola Porcella, El Patrón, Chuy Almada, Karely Ruiz y Marcela Mistral, El Abelito y más personalidades, incluyendo batallas de freestyle.

Por otro lado, Supernova arranca su segunda edición con estrellas como Alana Flores, Lupita Villalobos, Samadhi Zendejas, Kim Shantal, Aaron Mercury, Mario Bautista y más, incluyendo la actuación musical de Carín León y la conducción de La Cotorrisa.

Poncho de Nigris reacciona a comparaciones de peleas de box

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el famoso compartió una serie de mensajes en los que dejó ver que no se preocupa por la competencia que existe sobre peleas de box de creadores de contenido, al pedir al público que confíen en ellos:

"Nosotros tenemos peleas de verdad. Pero vamos empezando, queremos hacer algo que se van a sorprender. No nos rendimos, ojalá y nos den la confianza. los vamos a sorprender, cantada vale doble“, sentenció en primer lugar.

Después, como respuesta a alguien que compró su boleto para el evento mencionó: "No los vamos a defraudar, aquí puro peso completo. Todos empiezan de cero, pero la cartelera que tenemos es más viral. Ojalá y les guste, estamos entregando todo el corazón en este proyecto junto con todos los que van a participar. Es el evento de la gente", aseguró.

“El que no arriesga no gana, todo queda en manos de ustedes. Y gracias por hacer comparaciones con un Moustro como Netflix. Nosotros vamos de menos a más pero nuestra cartelera es de verdad, no peleas de amigos“, sentenció, en referencia a peleas de Supernova como la de Lonche contra Wilito.

Sobre el apoyo que ha recibido Ring Royale en redes sociales a pesar de las comparaciones con Supernova, Poncho de Nigris agregó: "Es como David contra Goliat pero confío en las peleas virales que tenemos y el talento que está haciendo esto posible. Gracias de corazón, no podemos competir con Netflix. RR es de ustedes“.