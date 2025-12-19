Tras su victoria en Stream Fighters 4 en Bogotá, en octubre, Karely Ruiz deberá enfrentarse a Marcela Mistral en el ring.

La pelea fue anunciada recientemente en redes sociales como el “Duelo de Divas”, lo que ha generado gran expectativa y morbo entre seguidores de las creadoras de contenido.

Karely Ruiz y Marcela Mistral han tenido una rivalidad pública desde hace unos años y, aunque alrededor del mes de mayo aseguraron que hicieron las pases, todo parece indicar que el pleito se trasladará al ring en un espectáculo de boxeo.

Karely Ruiz y Marcela Mistral protagonizarán pelea de box en Monterrey

Karely Ruiz y Marcela Mistral se subirán al ring. El evento se llama Ring Royale, mismo que es organizado por Poncho de Nigris y otros productores, y busca coronar a la “reina absoluta” del espectáculo.

La esperada pelea se llevará a cabo en la Arena Monterrey, y está programada para el 15 de marzo de 2026. El espectáculo contará con música en vivo y peleas entre otros influencers.

Los puntos de venta y las fechas en las que se pueden adquirir los boletos para la pelea de box aún no se han dado a conocer.

La organización aseguró que “pronto” revelarán detalles sobre la venta de las entradas, por lo que te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales de Ring Royale, así como de la información que compartan Karely Ruiz y Marcela Mistral.

Este enfrentamiento ha generado mucha expectativa en redes sociales, pues las creadoras de contenido han protagonizado peleas y ataques públicos en entrevistas y foros de televisión.

¿Quién es Marcela Mistral?

Marcela Mistral es una conductora de televisión e influencer regiomontana. También es conocida por ser la esposa de Poncho de Nigris.

Marcela y Poncho se casaron en noviembre de 2015 y desde entonces han compartido su vida familiar con sus seguidores. La pareja tiene tres hijos: Alfonso, Isabella y Antonio de Nigris.

¿Qué pasó entre Karely Ruiz y Marcela Mistral?

La tensión entre ambas figuras del mundo del entretenimiento comenzó en 2020, cuando Karely Ruiz fue invitada a un programa conducido en ese entonces por Marcela Mistral.

Durante la transmisión, Mistral lanzó comentarios incómodos hacia Karely. Entre ellos el famoso “¿Qué vendes? ¿Qué anuncias?”, que se ha vuelto viral en TikTok y pasó a ser parte de la cultura pop mexicana.

Este enfrentamiento en vivo marcó el inicio de una relación conflictiva.

Desde entonces, ambas han tenido roces públicos en redes sociales y entrevistas. Sin embargo, este año Karely Ruiz y Marcela Mistral sorprendieron a sus seguidores al aparecer juntas en un capítulo del podcast de Poncho de Nigris.

Las famosas aseguraron que hicieron las pases e incluso recrearon la escena del “¿Qué vendes? ¿Qué anuncias?” para redes sociales.