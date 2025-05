Karely Ruiz graba VIDEO con Poncho de Nigris y reviven rivalidad con su esposa: ‘Se va a atacar Marcela’

Karely Ruiz está en una nueva etapa como creadora de contenido tras el nacimiento de su bebé y ahora, además de sus fotos íntimas y su contenido de mamá, se reveló que ha grabado un podcast con Poncho de Nigris.

El próximo video entre Karely Ruiz y Poncho de Nigris, ha desatado especulación en redes sociales por quienes recordaron el conflicto que hubo en el pasado entre la influencer y Marcela Mistral, esposa del ex integrante de La Casa de los Famosos México.

Karely Ruiz graba video con Poncho de Nigris

En redes sociales, el influencer y empresario publicó un video donde baila junto a Konan Big, Aldo de Nigris y Karely. Esto con el sonido que se hizo viral hace unos años donde la modelo bailaba.

De este modo, el famoso reveló que próximamente se estrenará un nuevo video de Jalando Fierro, su programa en el que hacen ejercicio en el gimnasio con celebridades y donde en el pasado, ya han invitado a personalidades como Las perdidas y más estrellas del Internet.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer por quienes recordaron la pelea en vivo que hubo entre la influencer y la esposa de Poncho hace varios años. Otros criticaron que a famosa fuera invitada al programa cuando ‘se notaba’ que no iba al gimnasio de manera regular.

Te dejamos algunos de los comentarios:

"Directo al sillón tío Poncho“.

"Marcela va pegar de gritos“.

"Rápidamente se ve cuando alguien entrena y sólo está operada“.

“Qué salga Marcela”.

“¿Dónde amarraron a Marcela?”

"Se va atacar Marcela“.

¿Qué problema hubo entre Marcela Mistral y Karely Ruiz?

Hace años, en el programa Mitad y Mitad, Marcela Mistral encaró a Karely Ruiz cuando ella tenía apenas 18 años de edad y se mostró sumamente enojada durante el programa, negándose a apoyarla durante el show y tratando de que la joven mencionara qué hacía en las redes sociales para ser tan famosa.

“¿Por qué tiene un millón de seguidores? ¿Eres influencer? ¿Qué vendes? ¿Qué anuncias?“, cuestionó en ese momento la mujer, poniendo a la actriz de cine para adultos en una posición bastante incómoda, a pesar de que su esposo trató de aligerar la situación sin éxito.

La famosa siguió: ”No apoyo, no normalizo y es una estupidez ese juego", sentenció Mistral. “Por gente como tú, no dejo que mis hijos entren a Internet, ¿lo ves como un juego? No tienes nada que hacer aquí“, expresó.

De acuerdo con lo que cuenta la esposa de Poncho de Nigris, fue una instrucción del programa el cuestionar de ese modo a la modelo de OnlyFans, pero todo se salió de las manos.